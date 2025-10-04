黨主席選舉政見會傳喊卡　鄭麗文提黨員疑慮：黨應照遊戲規則辦完

▲前立委鄭麗文 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

針對有18名國民黨立委呼籲停止所有黨主席辯論與政見會，投入花蓮救災，國民黨秘書長黃健庭今（4日）下午邀集各候選人召開緊急協調會議。對此，候選人鄭麗文表示，花蓮事情已經發生兩個星期，大致上清除的工作會全部清除，但這個時候因為花蓮災情，政見發表會要全數取消，非常突兀，黨中央應該要有承擔的責任，務必要有乾淨的選舉，應按照遊戲規則好好辦完黨主席選舉，這是她的期待也是黨員的期待。

鄭麗文說明，今天大家收到黨中央有可能要取消後續政見說明會的通知後，團隊收到非常多的消息，很多黨員情緒憂慮、躁動、質疑。她最近拜訪了盧秀燕、黃敏惠，這一路都有一個聲音，就是，不管是國民黨四都執政、各縣市執政都有亮麗成績，但為什麼黨的支持度都沒有辦法提升，甚至在大罷免大失敗後還是落後民進黨。

鄭麗文認為，國民黨要做出正確的事情，符合社會的期待，才可以在未來選舉順利，黨不能是包袱要是助力。

針對今日中天電視辯論會取消部分，鄭麗文說，昨天她在桃園跑行程，約於5點50分接到中天line表示，羅智強不能來，但因為她在活動中，所以7點才通電話，後來又去嘉義，接著晚上9點30分也收到中天通知說郝龍斌也不來，也要去花蓮，所以變成6個候選人只有三個會出席今天辯論會，但是中天非常無奈，因此，剩下三個很可能就會取消，一路到今天一大早，才看到中天辯論取消的決定。

鄭麗文接著說，大家更關心的是，隨後大家收到黨中央通知，他們也要討論黨舉辦的政見發表會，是不是要全部取消，但這很突兀，花蓮事情已經兩個星期，大致上清除的工作會全部清除，但這個時候因為花蓮災情，政見發表會要全數取消，難怪會有黨員高度疑慮。

鄭麗文強調，個別候選人是否參加黨辦的說明會，都尊重，但是民主選舉，政見發表會，是最合乎民主精神的，雖然場次有限，但還是寶貴經驗，這是候選人的權益，也是黨員權益，這時間取消，非常突兀，黨中央應該要有承擔，務必要有乾淨的選舉。

鄭麗文說，希望接下來的遊戲規則不要因為個別候選人的行程，做更改，應該還是要按照遊戲規則好好辦完黨主席選舉，這是她的期待也是黨員的期待。

鄭麗文也說，花蓮的災情，在野黨一定要負責任，在立法院有配套修法，讓未來悲劇不要再發生，但是現在國民黨的任務，應該是完成黨內選舉。

針對18位藍委發聲明呼籲辯論停辦，鄭麗文再說，國民黨應在正確的時間、做正確的決定，花蓮災情重要，在野黨應該做地方政府的後盾，關心災情，在野黨應該在立法院做出相關配套檢討以及修法主張，至於黨內選舉，災情已發生兩週，相關清理工作已經完成了，現在應該把主席選舉順利完成，這個不會耽誤花蓮救災防災，沒有矛盾重疊。

鄭麗文說，再兩週就要投票了，黨員一場的政見發表會都沒有看過，她非常期待跟黨員做溝通報告，希望可以完成，產生符合黨員期待的黨主席。