日本自民黨大選首輪投票「無人過半」　高市vs小泉第二輪決勝負

▲高市早苗與小泉進次郎相互爭奪自民黨總裁之位。（組圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本自民黨4日舉行黨魁選舉的投開票作業，由5名候選人角逐黨總裁之位，稍早第一輪投票無人獲得過半票數，因此得票數前二高的64歲高市早苗與44歲小泉進次郎將參與第二輪投票，進行最終決戰。

這場選舉攸關日本下任首相人選。自民黨作為國會第一大黨，新任總裁有望在10月中旬的國會首相指名選舉中順利接掌政權。

高市早苗政治資歷深厚，已連續10次當選眾議員，政治立場偏向保守派，對台灣相當友善。她出身奈良縣，曾在美國國會擔任研究員，也曾任近畿大學教授。1993年以無黨籍身分進入政壇，3年後加入自民黨，歷任總務大臣等重要職務。值得注意的是，她在2021年曾獲得安倍晉三背書參選總裁，成為繼小池百合子後第二位挑戰該職位的女性，如果順利當選，有望成為日本首位女首相。

另一位進入決選的小泉進次郎，是前首相小泉純一郎之子，28歲就當選眾議員，曾在華府知名智庫工作。他2019年獲安倍晉三提拔擔任環境大臣，成為戰後第3年輕的入閣政治人物。今年5月臨危受命接掌農林水產大臣，處理日本米價飆漲問題。

此次總裁選舉採兩輪制，第一輪總票數590票（國會議員票295票、黨員票295票），第二輪縮減為342票，其中國會議員票占295票，都道府縣黨部票47票。