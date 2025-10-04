　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10 月18 日進行黨員投票，選戰進入倒數兩週，近日有多份民調顯示，郝龍斌及鄭麗文暫居第一二名。前立委邱毅表示，國民黨目前有33萬黨員，其中有22萬是廣義的軍系選票，另外11萬，一半被地方派系控制，另一半是自主選票，按選票結構，本來郝龍斌是勝券在握，但鄭麗文在有心人的操盤下，已成功突破軍系和地方派系的壁壘，再加上她對自主選票的強大吸引力，看來鄭麗文已反超郝龍斌，取得絕對優勢。

原本今日中天新聞舉辦國民黨主席選舉辯論會，但因候選人郝龍斌、羅智強相繼表示要前往花蓮災區，辯論會就此暫停。邱毅指出，羅智強說，他看到棄保效應在發酵，他不參加周末的辯論。這一來國民黨主席選舉的大局已定了？郝龍斌也順勢跟進，向主辦周末辯論會的中天告假。郝龍斌的理由和羅智強一樣，都是要到花蓮去協助救災。兩位重量級的候選人都缺席，辯論會辦不下去了。主辦單位也宣布取消周末場。至於後面還會有辯論嗎？他認為不會有了，因為即使辦了，也沒有太多人關注。

邱毅提到，這周陸續有三份媒體民調公布，這是引發爭議的焦點。美麗島電子報的民調：郝龍斌第一，鄭麗文第二，羅智強第三。艾普羅民調（就是中天民調）：鄭麗文第一，郝龍斌第二，羅智強第三。ETtoday民調：鄭麗文第一，羅智強第二，郝龍斌第三。這三份民調有共同的趨勢，就是：一是鄭麗文聲勢上漲，且差距拉大。二是郝龍斌聲勢下跌，後繼乏力。三是羅智強受制於棄保效應，即有棄羅保鄭的態勢。

邱毅說，這是一場封閉式選舉，不同於一般開放式選舉，只有有效黨員才可以投票。所以那些網路民調，五花八門，但沒有任何可參考性。

邱毅分析，國民黨目前有33萬黨員。其中有22萬是65歲以上免繳黨費的老黨員，就是廣義的軍系選票。另外11萬，一半被地方派系控制，另一半是自主選票。如果依照這個選票結構，本來郝龍斌是勝券在握。但鄭麗文在有心人的操盤下，已成功突破軍系和地方派系的壁壘。再加上她對自主選票的強大吸引力。看來鄭麗文已反超郝龍斌，取得絕對優勢。

邱毅也說，至於羅智強受制於棄保效應，想要逆轉勝，非常困難。這也難怪他選擇放棄參加周末的中天辯論了。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高市早苗當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相
富邦味全大場面！　力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見
快訊／創新高！破2萬鏟子超人湧災區　驚人畫面曝
「半夜一群人大吼大叫」　心靈協會：在釋放能量
防小黑蚊！　鏟子超人「必帶神物」曝光
快訊／匿名信爆球員涉賭！　中職、工會回應
2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委盼為花蓮取消黨主席辯論　張亞中：無法兼顧如何帶領台灣？

嗆鏟子超人唱島嶼天光「噁心」遭炎上　李明璇還原：要批的是青鳥

潘孟安曬「賴桑疼孫現場」照　笑稱小寶寶都要賴清德抱讓他吃醋

協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

出席長榮航空首航達拉斯典禮　林佳龍：加速實現台美AI聯合艦隊

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026四指標區考驗協調機制

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

藍委盼為花蓮取消黨主席辯論　張亞中：無法兼顧如何帶領台灣？

嗆鏟子超人唱島嶼天光「噁心」遭炎上　李明璇還原：要批的是青鳥

潘孟安曬「賴桑疼孫現場」照　笑稱小寶寶都要賴清德抱讓他吃醋

協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

參加國慶升旗竟要體能診斷評估？議員轟卸責　北市府急下架

出席長榮航空首航達拉斯典禮　林佳龍：加速實現台美AI聯合艦隊

連日赴光復救災　時力曝災區現況：資訊混亂成最大挑戰

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026四指標區考驗協調機制

小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

這老闆太佛！　同事赴花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

藍委盼為花蓮取消黨主席辯論　張亞中：無法兼顧如何帶領台灣？

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

政治熱門新聞

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

更多熱門

相關新聞

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

面對國民黨主席辯論會舉辦太多場，18名國民黨立委發布共同聲明呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今（4日）表示，感謝黨籍立委發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。他早在9/27中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鍊。

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

國民黨主席辯論會辦太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力投入花蓮救災

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

被傳退選支持鄭麗文　羅智強要「造謠者」道歉：否則提告求償百萬

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

關鍵字：

國民黨藍黨魁選舉邱毅鄭麗文郝龍斌

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

9家手搖飲中秋優惠一次看

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面