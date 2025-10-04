藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將於10 月18 日進行黨員投票，選戰進入倒數兩週，近日有多份民調顯示，郝龍斌及鄭麗文暫居第一二名。前立委邱毅表示，國民黨目前有33萬黨員，其中有22萬是廣義的軍系選票，另外11萬，一半被地方派系控制，另一半是自主選票，按選票結構，本來郝龍斌是勝券在握，但鄭麗文在有心人的操盤下，已成功突破軍系和地方派系的壁壘，再加上她對自主選票的強大吸引力，看來鄭麗文已反超郝龍斌，取得絕對優勢。

原本今日中天新聞舉辦國民黨主席選舉辯論會，但因候選人郝龍斌、羅智強相繼表示要前往花蓮災區，辯論會就此暫停。邱毅指出，羅智強說，他看到棄保效應在發酵，他不參加周末的辯論。這一來國民黨主席選舉的大局已定了？郝龍斌也順勢跟進，向主辦周末辯論會的中天告假。郝龍斌的理由和羅智強一樣，都是要到花蓮去協助救災。兩位重量級的候選人都缺席，辯論會辦不下去了。主辦單位也宣布取消周末場。至於後面還會有辯論嗎？他認為不會有了，因為即使辦了，也沒有太多人關注。

邱毅提到，這周陸續有三份媒體民調公布，這是引發爭議的焦點。美麗島電子報的民調：郝龍斌第一，鄭麗文第二，羅智強第三。艾普羅民調（就是中天民調）：鄭麗文第一，郝龍斌第二，羅智強第三。ETtoday民調：鄭麗文第一，羅智強第二，郝龍斌第三。這三份民調有共同的趨勢，就是：一是鄭麗文聲勢上漲，且差距拉大。二是郝龍斌聲勢下跌，後繼乏力。三是羅智強受制於棄保效應，即有棄羅保鄭的態勢。

邱毅說，這是一場封閉式選舉，不同於一般開放式選舉，只有有效黨員才可以投票。所以那些網路民調，五花八門，但沒有任何可參考性。

邱毅分析，國民黨目前有33萬黨員。其中有22萬是65歲以上免繳黨費的老黨員，就是廣義的軍系選票。另外11萬，一半被地方派系控制，另一半是自主選票。如果依照這個選票結構，本來郝龍斌是勝券在握。但鄭麗文在有心人的操盤下，已成功突破軍系和地方派系的壁壘。再加上她對自主選票的強大吸引力。看來鄭麗文已反超郝龍斌，取得絕對優勢。

邱毅也說，至於羅智強受制於棄保效應，想要逆轉勝，非常困難。這也難怪他選擇放棄參加周末的中天辯論了。



