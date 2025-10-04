　
    • 　
>
國際

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

▲▼被視為「女版安倍」的高市早苗第3度參選自民黨總裁，在領土爭議持有強硬立場。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗當選自民黨新任總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本自民黨4日正式選出新任黨魁，由在第二輪投票中獲得185票的高市早苗高票當選，是自民黨史上首任女性黨總裁，預計10月中旬將在臨時國會中經過首相指名選舉，如果確定當選首相，也將順利成為日本首位女性首相。

64歲的高市早苗畢業於神戶大學，是本屆唯一的女性參選人，神戶大學畢業的她曾任民營電視台主播，1993年以無黨派身分首次當選眾議員，1996年加入自民黨。她政治經歷豐富，曾任沖繩北方擔當大臣、自民黨政務調查會長、總務大臣、經濟安保擔當大臣等職務，目前代表奈良2區已連續10屆當選，沒有所屬派系。

作為已故首相安倍晉三盟友的高市早苗，她在經濟方面的政策是所有自民黨候選人中最具擴張性的，她承諾透過在新技術、基礎建設、糧食生產等經濟安全領域的大量國家投資，讓日本的經濟規模在10年內翻倍。

高市早苗主張透過大規模政府支出刺激經濟，這項政策可能讓投資人感到不安，畢竟日本已是全球負債最重的經濟體之一。她還提及可能重新談判與美國總統川普的投資協議，該協議原本讓日本免受嚴厲關稅制裁。

高市早苗的政治風格鮮明，尤其在保守陣營中擁有強大支持。她繼承安倍晉三的政策主張，強調金融緩和與積極財政的重要性。她曾公開表態，若當選會參拜靖國神社。

▲▼2025/10日本自民黨大選選舉方式。（圖／記者王佩翊製作）

 
10/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本自民黨黨魁首相選舉

