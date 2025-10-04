藍委盼為花蓮取消黨主席辯論　張亞中：無法兼顧如何帶領台灣？

▲張亞中出席國民黨主席選舉辯論。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對有18名國民黨立委呼籲停止未來的所有辯論，投入花蓮救災。國民黨秘書長黃健庭今（4日）下午2時邀集各候選人召開緊急協調會議。候選人張亞中表示，花蓮的災後重建，他們一定全力支持，這是社會責任。但同時，國民黨作為一個政黨，也需要透過政見會，讓黨員了解誰最有能力帶領國民黨走向未來。兩者並非對立、非此即彼。本黨的立委要求暫停辯論的意見，給予應有的尊重，但黨主席的電視辯論也不該暫停。國民黨如果做不到救災與民主兼顧，未來如何帶領台灣，衝破困境？

張亞中指出，要顧慮外界觀感，更應該做的是，減少黨主席選舉期間，不必要的造勢活動、宴飲聚餐，把資源投入救災，才是正辦。花蓮風災確實造成當地嚴重損失，社會各界都應該、且已經展現關懷，協助重建。這一點無庸置疑。國民黨若想展現社會責任，可以呼籲所有候選人或黨部集體發動募款、志工支援、物資運送，讓政黨展現與災民同行的誠意。

張亞中認為，這不是政見會「要不要辦」的對立問題，而是「怎麼同時兼顧」。首先是政見會的必要性。黨主席選舉關係到政黨未來方向，政見會是讓黨員了解候選人理念的重要場合。如果因為風災就縮減，反而會讓黨內民主顯得草率。況且，這些該有的程序若被取消，黨員會覺得不被尊重。所以，他們應該強調的是，災後重建重要，但黨的民主機制同樣不能輕易中斷。

張亞中說，對於部份黨主席參選人，前往花蓮探視災民的作法，給予尊重，但是，如果拿著勘災為理由，企圖站在道德的制高點，逃避電視政見會，接受各界的檢驗，那就另當別論了。畢竟，激進的道德化所造成的風險，會讓不同意見者被貼上「不道德」的標籤，而窒息了討論的空間，也正因為害怕遭到道德審判而不敢發聲，形成了「假共識」。

張亞中強調，第四場的電視辯論會，主要討論的議題是兩岸關係。正如花蓮堰塞湖成災，在台灣上頭也存有一個隨時都將潰堤的堰塞湖，就是當前台灣的危急處境，對全體台灣人都存有解決的急迫性。這與花蓮的災情相比，同樣值得高度重視。因此，為顧及外界觀感，中央黨部應承諾給予花蓮救災工作，承擔很多協助責任。另一方面，堅守民主，選出一位卓越的領導者，展現執政能力，對天災防 範於未然，減少傷亡。