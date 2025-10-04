遭指昔邀朋友「吃狗肉」！　鄭麗文：口不擇言胡言亂語不值得一駁

▲前立委鄭麗文 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前立委鄭麗文近日投入參選國民黨主席，不過，中正大學政治系副教授、曾擔任野百合學運決策小組成員的陳尚志今（5日）透露，以前也參加過野百合學運的鄭麗文，曾邀請大家「去永和吃狗肉」。鄭麗文今受訪時無奈笑出來表示，「口不擇言，有點胡言亂語，莫非綠營也開始擔心害怕鄭麗文當選黨主席嗎？這不值得一駁」。

陳尚志發文稱，「鄭麗文啊，我們認識幾十年，我勸過妳很多事」。他接著指出，自己覺得最可怕的事，就是「妳邀請大家去永和吃狗肉。這是開玩笑的事嗎？我一口都沒吃，就是狂喝酒」。

陳尚志也提到，自家的寶貝小狗「巧眉」剛過世，因此，只要想到吃狗肉這件事就很生氣。「別再吃了！不要怪我出手狠，這觸犯到我和愛動物者的道德底線」，他說。最後，陳尚志再次批評鄭麗文叛徒、出賣自己的初衷，未來就會出賣台灣。

對於此言論，鄭麗文無奈笑出來表示，「口不擇言，有點胡言亂語啦」，莫非綠營也開始擔心害怕鄭麗文當選黨主席嗎？所以實在是不值得一駁。

鄭麗文說，她日前辯論有提到，這期間有非常多重傷、抹黑的黑函，她公開要求大家一定要自我克制，這場選舉是不是可以示範給黨員，國民黨正在改變，跟以前不一樣，最近有很多荒謬抹黑，希望黨員有智慧，不會受到這些影響，希望黨主席選舉可以完成。

