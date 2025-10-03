　
地方 地方焦點

因應國際關稅挑戰！勞動部斗六中心前進工業區　宣導支持方案

▲斗六就業中心劉達源主任於斗六工業區協進會聯席會議，向各產業代表說明勞動部因應美國關稅政策的就業支持措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六工業區廠商協進會理事長許溫德，鼓勵企業多善用政府資源，共度難關。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

美國對台加徵關稅政策影響持續擴大，勞動部雲嘉南分署斗六就業中心主動前往斗六工業區廠商協進會聯席會議，向工會及產業代表說明勞動部相關因應措施，包括強化版僱用安定、勞工再充電計畫、勞工就業通計畫等，期望透過勞動部各項支應政策，協助受影響產業提升韌性、確保勞工安定就業。

斗六就業中心劉達源主任指出，雲林縣目前有2,297家製造業者，其中以外銷導向的企業受美國加徵關稅影響最為顯著。為更了解企業的需求，斗六就業中心已主動聯繫轄內315家廠商，並親自走訪經濟部豐田(元長)、斗六、雲林等3大產業園區，實地了解企業目前困境及人力規劃的挑戰。透過蒐集意見持續為轄區產業提供客製化的就業服務，而對於已受衝擊影響以致減班休息的企業，也提供勞工再充電計畫、僱用安定等措施，協助廠商穩定經營與守護勞工就業權益。

▲斗六就業中心劉達源主任於斗六工業區協進會聯席會議，向各產業代表說明勞動部因應美國關稅政策的就業支持措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六就業中心劉達源主任於斗六工業區協進會聯席會議，向各產業代表說明勞動部因應美國關稅政策的就業支持措施。（圖／記者游瓊華翻攝）

會中，各產業園區代表也分享了第一線觀察，豐田(元長)產業園區主任葉惠如表示，目前汽車零件製造業、鋼鐵業等受影響最為明顯，廠區外銷約有五至六成受到衝擊；斗六產業園區主任劉昶珍則指出，美國加徵關稅帶來的國際環境與產業市場環環相扣，雲林以傳統產業為主，難免受到波及，而勞動部提出的薪資差額補貼政策，確實能帶來實質幫助。斗六工業區協進會理事長許溫德也呼籲，企業應積極與政府合作，善用勞動部資源才能協助勞資雙方共度難關。

劉達源補充說明，針對因關稅影響而失業滿30日的勞工，勞動部已於9月30日宣布推動「勞工就業通計畫」，整合僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計資源，鼓勵雇主優先僱用受影響勞工；同時就業中心也會為失業勞工提供客製化職涯諮詢、就業媒合等就業促進措施，積極協助勞工重返職場穩定生計。

 

 

10/02 全台詐欺最新數據

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

