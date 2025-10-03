　
地方 地方焦點

雲林四湖消防分隊新建動工　縣府自籌補足經費...打造救災堡壘

▲雲林縣消防局四湖消防分隊新建工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣消防局四湖消防分隊新建工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣消防局四湖消防分隊新建工程昨（2）日舉行動工典禮，總工程經費1.2億元。縣長張麗善表示，四湖消防分隊新建工程將提供警、義消有更舒適、安全上班環境，並增設特搜大隊辦公室，成為守護鄉親生命財產安全的堡壘。

四湖消防分隊原辦公廳舍屋齡將近40年，建築主體破損，經鑑定為危樓。縣府積極向中央爭取經費改建，原獲得內政部前瞻計畫分二年補助8000萬元，縣府自籌4000萬元。雖中央今年通知取消第二年4000萬元補助，縣府為確保消防同仁安全，仍決定自籌經費，補足4000萬元缺口，新建工程得以順利動工。

▲雲林縣消防局四湖消防分隊新建工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲四湖消防分隊老舊且已鑑定為危樓。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善縣長指出，四湖消防分隊老舊且已鑑定為危樓，縣府不能讓第一線救災、救命的消防弟兄，反而在危險的環境中工作。儘管縣府財政惡劣，中央取消原本答應的4000萬補助款，仍克服困難，分年編列8000萬元，推動辦公廳舍新建工程，也感謝縣議會支持通過這項預算。
 
消防局長林文山說明，新廳舍總樓地板面積708坪，內部規劃消防人員舒適的辦公空間、教育訓練及災害應變相關硬體設施，並可停放多輛各式救災及救護車輛，新的分隊辦公廳舍將成立特種搜救隊辦公室，在地震或其他重大災難時，特搜消防隊員可以更快速投入搜救工作，把握黃金救援時間，減低鄉親生命財產損害。

這項工程除提供消防弟兄良好舒適上班環境，同時將成立縣府特搜大隊的辦公室，提升全縣救災、防災能量，同時為沿海地區建立救難防災保壘。

▲雲林縣消防局四湖消防分隊新建工程動工典禮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新廳舍總樓地板面積708坪，內部規劃消防人員舒適的辦公空間、教育訓練及災害應變相關硬體設施。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

