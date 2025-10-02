　
社會焦點

設計展前哨！彰化領軍五縣市　共推「金馬62聯名商品」搶攻台灣設計力

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中部5縣市女首長齊聚彰化搶先開箱金馬62聯名商品。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

在台灣設計展即將熱烈登場的前夕，中台灣五位女性縣市首長今晚齊聚彰化，共同揭曉「金馬62聯名商品」，展開一場五星女力齊聚跨縣市合作的精彩序幕，要用在地農產結合設計美學，讓世界看見台灣中部的軟實力與設計力。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

這場在彰化全國麗園大飯店舉辦的「五星連線—金馬62聯名商品曝光記者會」，由彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善和嘉義市長黃敏惠五位女性首長共同參與，展現中台灣的團結氣勢。各縣市紛紛端出最具代表性的農特產品，結合創意設計，打造出獨一無二的金馬聯名禮盒。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，這次特別感謝中部5縣市首長帶著地方特色共同行銷，金馬獎是華人影視界的重要獎項，商品在海內外都會流通，透過這次合作讓產業與行銷通路整合，創造更好效益。

彰化以「躍」為主題，與二水鄉在地品牌「水水果饌」合作，利用白柚皮製作成果乾，實現全果利用，將果醬、果乾變成優質商品，實踐永續循環概念。除了金馬62聯名禮盒，五縣市還各推出一項水果，組成「五星綜合水果盤」，現已在7-Eleven上架，讓全國民眾都能品嚐中部優質農特產品。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

盧秀燕分享，台中禮盒以「聚」為主題，包含三層意義：聚光燈投射演藝人員、五縣市女力首長相聚、中部與金馬影展連結。禮盒內有金磚米、白蘭地、手工藝疊疊樂，包裝由明道中學設計，深受好評。

南投縣長許淑華推薦中寮鄉柑橘、國姓草莓和南投茶葉，今年禮盒以「重組」為主題，與「大黑松小倆口」合作，以牛軋糖為主體，結合新口感與在地食材，包裝還可拼湊出金馬獎座，兼具趣味與創意。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

雲林縣長張麗善則表示，雲林已連續5屆獲選金馬伴手禮，這次推出「初心」禮盒，與「立瑞畜產」合作生產經過多重認證的土雞粥，適合全年齡層食用，要透過金馬獎與國際接軌。

嘉義市長黃敏惠則介紹以「盛馭」為主題的禮盒，選用聖保羅的「米Q餅」，結合嘉義幸福米和在地火龍果，包裝設計別具巧思，拉開可見兔子圖案，展現城市的創新想像。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美縣長也熱情邀請大家，10月10日至26日來參加在彰化舉辦的台灣設計展，展區遍及彰化、鹿港、田尾、田中四大區域，設有15個主題展覽館，還有光雕秀、創意市集、潮派鹿港音樂祭等精彩活動。

配合設計展，彰化還推出「天地味」系列商品，整合26個鄉鎮市的好滋味，包括香菜氣泡水、蜂蜜蜜茶、米香等多種創意商品，透過設計力與創意連結，提升商品質感，同時支持青年創業與在地店家。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美強調，這場記者會不僅是產品發表，更標誌著中台灣跨域合作的新里程碑。透過金馬聯名禮盒，成功將農業、觀光和設計緊密結合，展現出中部五縣市的共同能量。未來各縣市將持續推動更多合作計畫，邀請全國民眾親自走進中台灣，一起見證這份屬於在地的驕傲與美好。

▲中部5縣市女首長齊聚彰化推觀光與設計。（圖／記者唐詠絮攝）

