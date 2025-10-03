虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

▲虎尾鎮農會今日發表「元氣の果」新品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

虎尾鎮農會今（3）日發表「元氣の果」新品，將花生與多種堅果結合，不僅符合現代人追求健康飲食的潮流，更讓農民辛勤栽種的花生有穩定且專業的銷售通路。雲林縣長張麗善應邀參加發表會暨農民節表彰系列活動。她表示，虎尾農會結合智慧農業、嚴格品管與創新行銷，擦亮「雲林良品必屬精品」招牌。

虎尾農會在林坤泉理事長、陳炎榮常務監事與蔡武吉總幹事帶領下，推動契作花生、強化產銷履歷制度，並透過ISO22000及HACCP雙重驗證，打造全國第一家擁有花生產銷履歷加工驗證的農會，從種植、加工到包裝全程一條龍，成功打造「虎霸王花生」成為家喻戶曉的優質品牌。

▲虎尾農會「元氣の果」將在地產銷履歷花生與核桃、腰果、南瓜子、杏仁果、枸杞等等多種高品質堅果結合。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林縣長張麗善指出，虎尾農會持續研發新品並與多個單位推動策略聯盟，開發花生糖、爆米花等創新加工品，展現雲林農業的創新與行銷表現已跨足國際與文化領域。今年縣府與五縣市共同合作，讓金馬獎62屆頒獎典禮的貴賓伴手禮中，納入雲林良品「土雞粥」與「好田米」，去年則是在地花生入選，顯示雲林農產的高品質深受肯定。

虎尾農會總幹事蔡武吉表示，農民在面對氣候變遷、勞動力不足與市場競爭時，往往承受極大壓力。農會作為農民的後盾，責無旁貸地投入產品研發與品牌推廣工作，藉由持續推出多樣化的花生系列加工品，成功增加花生的使用量與市場曝光度，帶動整體落花生產業升級。

蔡武吉指出，「元氣の果」將在地產銷履歷花生與核桃、腰果、南瓜子、杏仁果、枸杞等等多種高品質堅果結合，讓口感更豐富也兼具營養與美味，也增添滋味與優質植物性蛋白質，讓整體產品更具特色，為市場上少見的堅果綜合型花生產品。



另虎尾鎮農會透過產業策略聯盟的方式，攜手元長鄉農會、北港鎮農會、東石雜糧生產合作社、莿桐合作農場、客厝雜糧生產合作社等多個合作單位，共同推動花生加工品開發，從傳統花生糖、糕餅到創新爆米花、米香，逐步展現出地方特色，產業競爭力。讓農民獲得合理收益，消費者享受到安全、優質、健康的產品，實現農民與農會的雙贏局面。

▲虎尾農會，從種植、加工到包裝全程一條龍，成功打造「虎霸王花生」成為家喻戶曉的優質品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）