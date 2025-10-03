中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制





▲雲林縣警察局交警在壅塞路段進行交通指揮，維持車流順暢。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

2025年中秋連假即將到來，從10月4日至6日一連3天，雲林縣警察局全面啟動交通疏導勤務，從國道交流道、熱門觀光景點到高鐵雲林站周邊，全數納入交管重點，力拚讓返鄉及出遊車潮更順暢。警方強調，「交通疏導不打烊」，要讓鄉親快快樂樂出門、平平安安返家。

▲高鐵雲林站改道示意圖。（圖／記者游瓊華翻攝）

根據規劃，警方將針對縣內易壅塞路段、各大交流道出入口、風景遊憩區及聯外道路，動員警力加強疏導與管制。其中高鐵雲林站周邊為紓解接送車潮，連假期間部分時段將實施「強制右轉」管制，凡經學府路進入站區車輛一律右轉站前東路，再至學府一路口迴轉進入站區，藉此增加儲車空間。警方同時呼籲民眾多利用高鐵站內停車場，30分鐘內停車免費，既省時又便利。

國道部分，高公局也配合實施匝道儀控管制，並將於10月5日（週日）、10月6日（週一）中午12時至晚間9時，封閉國道1號虎尾交流道北上匝道入口。警方提醒，欲於此時段北上的民眾，可改走縣道145乙線斗六聯絡道、145線、154線或台1線，再接西螺交流道上國道。

另外，因應「2025西螺大橋觀光文化節」，自10月3日（週五）上午9時至10月7日（週二）下午1時，西螺大橋全線封閉，往返雲林與彰化的車輛必須改道至台1線溪州大橋通行，警方也將派員引導車流，避免回堵。

雲林縣警察局長呼籲，連假期間出遊車流勢必暴增，用路人務必提前規劃路線，並保持耐心與禮讓，切勿超速、闖紅燈，更不能酒駕。「多一份準備，就少一分風險」，警方強調，只有養足精神再上路，才能確保全家人快樂出門、平安返家。





▲虎尾交流道封道示意。（圖／記者游瓊華翻攝）