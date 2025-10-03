獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

▲李能謙涉嫌協助冒名黃仁勳投資詐騙，遭移送台北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

記者張君豪／台北報導

東南亞詐團委託台灣網路行銷公司，以假冒輝達執行長黃仁勳在臉書成立代操外匯粉專，導致上百民眾被騙逾1300萬詐騙案，新北警方今年6月收網，拘提主嫌意外發現是台灣偶像劇推手，女演員劉香君的老公李能謙。更讓人意外的是，檢警偵辦行銷公司配合詐團成立詐騙粉專案件，又查出李能謙及皇御科技公司長期經營網軍，李長期以豢養7000筆社群平台假帳號，以接案收錢辦事模式，製作刊登假梗圖、不實言論，攻擊特定政治人物的卑劣網路行銷。

民進黨立委林俊憲5月2日透過臉書指控：自己宣傳成功爭取台南南區喜樹路道路拓寬政績圖卡，被網軍惡搞改成「成功爭取台南市民享有星巴克買一送一優惠」林俊憲發文質疑「哪來的網軍這麼傻，給我機會報警把你們揪出來」台南警方證實林俊憲報案提告，林企盼警方早日破案。

▲民進黨立委林俊憲遭皇御網軍集團惡搞。（圖／翻攝畫面）

檢警在偵辦李能謙受詐團委託假冒黃仁勳粉專案時，在其公司電腦查扣到林俊憲星巴克買一送一圖卡及相關假帳號刊登紀錄，初判李能謙與網路發動假帳號惡搞台南立委林俊憲的網軍有關，也不排除有心人士透過網軍影響黨內初選民調。

除此之外，2024年立委選舉期間，桃園立委邱若華遭網軍用香港古惑仔電影中黑幫大哥烏鴉截圖惡搞「不選邱若華、我每天帶人來開槍」「中壢常常有開槍事件，八德若讓邱若華當選，想必槍枝氾濫」誣指邱與地方黑幫勾結，經桃園地檢署調查，確定有網軍以大量人頭帳號操作不實言論，經調閱網路登錄歷程後，鎖定皇御科技公司涉案，並循線逮捕負責人歐秉漢，並查出涉嫌拿錢加盟、委託該公司網軍的金主陳昱國。

▲國民黨立委邱若華參選期間遭皇御網軍集團惡搞。（圖／翻攝畫面）

檢方查出，金主陳昱國為桃園立法委員候選人趙正宇（現為桃勤公司董事長）友人，媒介趙正宇與皇御合作，趙男團隊以90萬元酬勞，委託皇御公司量身打造，製作為期2個月的選戰網路攻擊及客製化留言抹黑邱若華；當時桃園地檢署查出，皇御負責人歐男LINE暱稱「空軍總司令」，不僅收錢協助特定候選人發動網軍抹黑對手，也曾在2022年縣市長選舉時，發動大批假帳號幫民進黨前立委、無黨籍候選人鄭寶清臉書粉專灌讚。

檢警發現：皇御科技是全國首例被查獲使用跳板程式和假帳號企圖介入影響選情的大規模網軍案件。該公司堪稱近年來規模頗大的網軍集團，李能謙就是目前的網軍集團主持人，操盤網軍影響特定政治人物聲譽的案件有多少？幕後金援及委託者、政治陣營為何？仍有待檢警深入追查。