林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？

▲民進黨立委林俊憲出席「2025台南國華松王宴」記者會。（圖／林俊憲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林俊憲、經濟部發展署與臺南市國華友愛街區發展協會共同主辦2025「臺南國華松王宴」，今（3）日於立法院餐廳前廣場舉辦行銷記者會，以振興丹娜絲風災後的雲嘉南農漁產業為核心，號召臺南知名店家聯手出菜。包含立法院長韓國瑜、綠委林宜瑾、郭國文、賴惠員都到場站台，韓國瑜致詞時打趣表示，受到邀請時相當驚訝，「會不會回去被黨紀處分？」讓現場笑聲不斷。

韓國瑜表示，今天受到林俊憲邀請，三分歡喜，七分驚訝，「會不會回去被黨紀處分？」但他想了一下，林俊憲心胸非常寬大，這時候做這個工作，「總統、部長、市長、立委、里長、議員，其實都只有一個目標，就是讓民眾快樂生活、幸福平安」。

韓國瑜提到，丹娜絲颱風重創雲嘉南，台南立委跳出來振興台南觀光旅遊、小吃，「政府在照顧上，希望每個小老百姓、每個行業都能幸福安康」，堅信攤商好好努力，把商圈經營起來，觀光客人潮湧入，「來到國華街，吃的滿意，離開國華街會懷念」，大家有空到台南走一走、吃一吃。

林俊憲表示，國華街最能展現府城庶民美食的獨特魅力，此次活動除推廣地方農漁特產外，更肩負協助災區農漁業者的重要使命。他強調：「丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，身為地方立委，我責無旁貸，必須盡全力協助推廣災後農漁產品。臺南的小吃與觀光是我們的驕傲，我會持續不遺餘力推動，讓更多人認識在地美食，並結合觀光行銷，吸引更多遊客到訪，用實際行動全力支持災區產業復甦，帶動地方經濟發展」。

經濟部商業發展署指出，本屆以「推廣雲嘉南農漁特產，促進地方振興」為核心，預計席開100桌，完整呈現在地物產的豐盛魅力。現場除美味饗宴外，亦規劃摸彩活動，提供星騎世光電動機車、LED廣告看板、日本柏木工家具等大獎，並準備蘭都觀光工廠旅行組、井仔腳成功祈福鹽等伴手禮，讓賓客享受美食之餘，也能帶回臺南的專屬回憶。