政院研議普發1萬可「不領取」　綠委：應考量行政成本、作業時間

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰19日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師，針對普發現金1萬元政策，釋昭慧提議新增現金登記網站新增「不領取」選項的可行性，讓民眾多一種選擇，行政院也表示請財政部研議。對此，綠委林俊憲今（20日）表示，如果會增加行政成本、行政作業上的時間，需不需要再多一個「我就是不要領」選項？就見仁見智再考量，只是行政院要盡速決定，趕快公布大原則，正反都會有人支持。

卓榮泰昨與釋昭慧召集人一行進行意見交流，並請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項之可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用，例如：國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策等。

對此，林俊憲表示，台灣是民主自由社會，一定會有開放多元不一樣的聲音，一萬元要不要領決定權當然在人民，沒有領的動作已經清楚表達出意見，沒有領也有很多背後因素，可能忘記、可能出國等等，需不需要再單獨設立一個，「我就是不要領」，行政院的態度是研究一下。

林俊憲認為，也要考量到，如果會增加行政成本、行政作業上的時間，需不需要再多一個選項？就見仁見智再考量，但也感謝很多人見解，民主社會就這麼可愛，要不要增加選項、要不要領，都可以自由自在表達不同想法，只是行政院要盡速決定，趕快公布大原則，正反都會有人支持。