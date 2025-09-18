　
政治

民進黨祭「禁大咖條款」　高雄、台南6選將都回應了

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨祭禁大咖條款。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方大選，民進黨秘書長徐國勇昨（17日）在中執會後記者會表示，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。繼爭取台南市長的綠委陳亭妃昨在臉書率先表態會在2周內撤下，同樣要爭取台南市長的綠委林俊憲以及欲爭取高雄市長的綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆今（18日）也都回應《ETtoday新聞雲》詢問，表示將依規定進行調整。

民進黨秘書長徐國勇昨表示，爭取提名的同志們，為了維持選舉公平性，總統、副總統、行政院長以及選對會委員相關的圖像、影音、簽名等個人資料，請要參加提名的參選人在完成提名程序之前不得使用，如果已經使用了，應予以下架。下架時間會在下周選對會進行討論。而據了解，民進黨選對會第3次會議將在下周三中常會後召開。

▲▼「台南市長可能參選人」謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）

▲「台南市長可能參選人」謝龍介、陳亭妃、林俊憲。（圖／資料照）

針對「禁大咖」條款，台南綠委陳亭妃率先在臉書表態，「我也已經請團隊協助，在規定的兩周內全面撤下與賴總統的合照看板，確實遵守黨內規範。」未來初選民調將採取與國民黨參選人對比的方式進行，因為民進黨必須推出能夠真正打贏國民黨的最強候選人。

陳亭妃說，這段時間，媒體陸續公布一些台南市長初選民調，謝謝大家給她的支持與鼓勵。但民調數字背後，更提醒她不能鬆懈，唯有更加努力，才能守住台南這個民主聖地，為2028賴總統的連任奠定最穩固的基礎。她有信心，也有責任。因為，只有陳亭妃能以27年的政治經驗，迎戰所有挑戰。過去和國民黨謝龍介五次交手，三次議員、兩次立委場場勝出，展現壓倒性優勢。

陳亭妃指出，從23歲擔任議員開始，她一路走來始終堅守崗位，從未離開地方。27年來，與市民建立的情感與連結，是她最大的力量，也是和其他人最不同的地方。因為她始終蹲點在第一線，守護著大家。她會繼續一步一腳印，苦幹實幹，找回人民的信任感，贏得最後的初選民調勝利，取得2026台南市長民進黨提名。「第六次對決謝龍介，亭妃有信心──六戰六勝」。

另經《ETtoday新聞雲》詢問，台南綠委林俊憲表示，這題是林岱樺問徐國勇的，徐國勇就說大家都2個禮拜，因此昨天公開討論就是大家都2周內，這也是開會大家的共識；而「禁大咖」條款也是民進黨慣例，並非首次，民進黨規則都很清楚，也有傳統。

▲▼2026高雄市長激戰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲「高雄市長可能參選人」許智傑、邱議瑩、柯志恩、賴瑞隆、林岱樺。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄綠委賴瑞隆則回應，「我們也是照這樣的方式在進行」，因為歷來最後都會有所謂大咖條款，「我們會配合中央黨部的要求，依照時間內做調整」。他本身有掛個人與三人（陳其邁、賴清德）看板，現在會把三人看板做調整。

高雄綠委邱議瑩說，「配合黨中央的要求，我與總統合掛的看板將於近期更換。新看板將以個人為主，傳達新的訴求與理念，讓市民看見我承擔責任、帶領前行的決心。」

高雄綠委許智傑指出，等詳細辦法規則出來後，再跟團隊討論怎麼調整。

高雄綠委林岱樺回應，選舉要靠自己打拚，才能得到市民認同，不需要逼正副總統等大咖們選邊站。因此，從決定參選市長以來，所有的參選人裡面，只有林岱樺不為難大咖，從不以拼湊的照片，逼他們選邊站，這是誠信、也是自信。畢竟，市民最大。

林岱樺相信，以正副總統的高度，也不會介入黨內初選。未來的大選，賴清德總統和陳其邁市長在中央和地方努力施政，就是對黨籍提名人最好的助選。

民進黨市長初選林俊憲陳亭妃林岱樺許智傑賴瑞隆邱議瑩

