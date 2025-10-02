南投竹材變黃金！屏科大助攻碳權鏈結國際市場

▲屏科大與南投縣政府簽署兩項合作備忘錄。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大今(10月2日)應南投縣政府推動「南投縣竹材產業新興發展計畫」邀請，於南投縣府國際會議廳見證兩項合作備忘錄簽署（MOU）儀式。由屏科大農學院林宜賢院長代表出席，與南投許淑華縣長共同見證「頂林林業生產合作社與土星烏日股份有限公司」及「竹育股份有限公司與土星烏日股份有限公司」的合作結盟，展現產官學界攜手推動永續竹材利用與國際碳權鏈結的嶄新成果。

屏科大表示，南投縣作為臺灣竹材重鎮，長期面臨國際市場衝擊。縣府結合屏科大森林系陳忠義助理教授團隊的專業能量，搭建「南投縣竹業振興媒合平台」，完成在地竹材盤點並促成此次雙案 MOU 的簽署，以「在地竹材循環利用與永續發展」為核心，由在地合作社與企業（頂林林業生產合作社及竹育股份有限公司）負責竹稈原料的收集、破碎與分類；土星烏日股份有限公司則建立定額收購制度，負責運輸與加工，並肩負國際碳權開發商的角色，將南投竹材循環利用成果鏈結至國際碳市場，提升地方產業的碳經濟價值，展現南投竹產業走向「循環經濟、碳匯管理與國際碳權發展」的堅定決心。

屏科大森林系陳忠義助理教授團隊在計畫中受縣府委託擔任專業輔導後盾，負責資源盤點、技術輔導、碳盤查方法導入及媒合平台建置，以科學化與永續性的方式推動計畫。而南投縣政府則扮演第三方監督者，確保合作程序的公正透明，並持續推廣此模式至縣內其他地區。

屏科大表示，這次合作不僅是地方供應鏈媒合的成功案例，更是南投邁向永續品牌化與提升國際能見度的重要里程碑。未來將持續推動更多合作案，打造以南投為核心的竹產業示範基地，並帶動地方經濟，讓南投成為全國「綠色產業」的標竿。