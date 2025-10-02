　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東科技大學孟祥體育館前，昨(1)日下午4時許發生一起死亡車禍。18歲邱姓男大一新生騎機車行經該路段時，疑似過彎不慎自撞分隔島，傷重送醫後不治。校方今(2)日表示，已對目擊事故的同學啟動心理輔導，並將持續針對校內交通安全設計改善。

▲▼屏科大邱姓大二男車禍王。（圖／陳昆福翻攝）

▲屏科大邱姓新生昨日下午4時許，疑似過彎不慎擦撞分隔島身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據屏東縣警局交通隊統計，內埔分局轄內四個鄉鎮最危險的十大易肇事路口中，屏科大校區就有4處入榜，大小事故頻傳。今年4月科大路一段、西銀巷路口才發生一起死亡車禍，20歲曾姓屏科大男學生騎車追撞同校23歲張姓碩士生的轎車，導致曾男傷重不治。未料時隔數月，昨日又在校內孟祥體育館前，發生邱姓新生疑因過彎不慎，自撞左側分隔島，邱當場摔飛倒地，後方同學見狀立刻上前查看並報警將其送醫，但邱仍因傷勢過重宣告不治。

▲▼快訊／屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏科大主任秘書林芳銘今日表示，對於昨日發生的事件，校方深感沈重哀慟，後續將協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業。林芳銘指出，由於案發當時，邱男的許多同學都現場目擊，避免同學心理產生陰影，已於今日上午啟動班級心理輔導。

林芳銘更強調，校方在開學時，即針對每位同學積極辦理相關交通安全教育、講座、機車駕駛訓練及防治教育課程，也透過賃居公車體驗及校園標語，並於各場合（新生訓練、系輔導大會、家長座談會等）鼓勵學生搭乘校園公車、使用微型電動車、自行車等慢速車輛，並於校內提供相關服務，全面宣導與提升新生對交通及預防性駕駛的觀念，

校方更多次邀請屏東縣政府等專家團隊，針對校內交通安全改善進行現勘，並持續針對交通號誌、標線進行評估與改善。同時於近期委託交通專業團隊，就校內交通安全設計進行全面檢視，期盼進一步提升校園交通安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台旅遊14天！卻衝去救災　他感動炸：不喊累不休息
快訊／大谷翔平、山本由伸怒吼　道奇勝紅人挺進分區系列賽
快訊／《如懿傳》女星官宣結婚！
夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲
YouBike大當機！　交通局開罰10萬元
女遭綑綁性侵！被拍「女女系列」上網賣　惡女下場慘了
國民黨爆洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？
凌晨1點街頭等買早餐！　他手表「停在7點」警揭心酸原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市大樓外牆磚牆掉落...1人頭被砸中撕裂傷　畫面曝光

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

佛祖街夫妻失聯10天！吊車大王助開挖　張峻：事發前聽到尖叫聲

店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

籃球場戰到災區！新北國王總教練率隊挺進光復　林書緯彎腰清淤

為3萬5奪2命！刀+鎚狂殺2前同事穿心破肺亡　他全身血秒自首

「你也該me too了」　婦產科名醫涉性侵…1通電話救了她

新武呂溪土石崩塌「沒變堰塞湖」暫無安全疑慮　林保署監測中

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

直擊北捷嬤「改坐一般座」乖了？苦主曝真相搖頭：還是有來要

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

山本由伸113球飆9K！滿壘脫困怒吼帥翻　球迷：賽揚獎水準

文化幣加碼年底前「半價看電影」　秋冬國片片單一次看　

黃國昌「105號碼頭案」同日180度轉彎　綠：可以科學理性務實解釋？

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

凌晨1點街頭等買早餐　他手表「停格在7點」

更多熱門

相關新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

屏科大邱姓大一男學生於1日下午4時，騎機車行經孟祥體育館前自撞路旁燈桿，送醫不治身亡。家屬聞訊相當悲痛，今阿公、阿嬤和爸爸前往認屍相驗。校方也對此表示哀慟，指出邱生「9月才剛就讀大學，就沒了」，後續將協助急難慰問金，並對學生啟動心理輔導。

台中女下班尖峰時間橫越馬路被撞死

台中女下班尖峰時間橫越馬路被撞死

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

即／台中女行人與汽車碰撞　無生跡送醫

即／台中女行人與汽車碰撞　無生跡送醫

關鍵字：

屏科大校園交通安全車禍心理輔導學生安全

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面