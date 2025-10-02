屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東科技大學孟祥體育館前，昨(1)日下午4時許發生一起死亡車禍。18歲邱姓男大一新生騎機車行經該路段時，疑似過彎不慎自撞分隔島，傷重送醫後不治。校方今(2)日表示，已對目擊事故的同學啟動心理輔導，並將持續針對校內交通安全設計改善。

▲屏科大邱姓新生昨日下午4時許，疑似過彎不慎擦撞分隔島身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據屏東縣警局交通隊統計，內埔分局轄內四個鄉鎮最危險的十大易肇事路口中，屏科大校區就有4處入榜，大小事故頻傳。今年4月科大路一段、西銀巷路口才發生一起死亡車禍，20歲曾姓屏科大男學生騎車追撞同校23歲張姓碩士生的轎車，導致曾男傷重不治。未料時隔數月，昨日又在校內孟祥體育館前，發生邱姓新生疑因過彎不慎，自撞左側分隔島，邱當場摔飛倒地，後方同學見狀立刻上前查看並報警將其送醫，但邱仍因傷勢過重宣告不治。

屏科大主任秘書林芳銘今日表示，對於昨日發生的事件，校方深感沈重哀慟，後續將協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業。林芳銘指出，由於案發當時，邱男的許多同學都現場目擊，避免同學心理產生陰影，已於今日上午啟動班級心理輔導。

林芳銘更強調，校方在開學時，即針對每位同學積極辦理相關交通安全教育、講座、機車駕駛訓練及防治教育課程，也透過賃居公車體驗及校園標語，並於各場合（新生訓練、系輔導大會、家長座談會等）鼓勵學生搭乘校園公車、使用微型電動車、自行車等慢速車輛，並於校內提供相關服務，全面宣導與提升新生對交通及預防性駕駛的觀念，

校方更多次邀請屏東縣政府等專家團隊，針對校內交通安全改善進行現勘，並持續針對交通號誌、標線進行評估與改善。同時於近期委託交通專業團隊，就校內交通安全設計進行全面檢視，期盼進一步提升校園交通安全。