地方 地方焦點

屏科大獸醫團隊進駐光復！展開動物健康監測　提供後續防疫依據

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受樺加沙颱風及馬太鞍溪堰塞湖潰壩影響，近期大範圍淹水災害不僅造成人民生活與財產損失，也增加環境衛生與健康風險。為守護災區民眾與動物的健康，花蓮縣政府邀請國立屏東科技大學獸醫學院莊國賓、林春福教授領軍的獸醫團隊，10月2日起前進光復鄉犬貓義診照護站，展開動物健康監測與關懷行動，並提供縣府作為後續防疫與復原的重要參考依據。

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，此次水患重創許多民眾家園，也讓原棲息於土地的動物陷入困境。人與動物的健康息息相關，尤其災後疾病風險更不可忽視。此刻需要跨域攜手合作，共同守護健康，攜手走過難關，讓家園逐步恢復安定。

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯指出，自9月27日起縣府與獸醫師公會及寵物保姆協會攜手在災區設立犬貓義診照護站，合作投入救傷。截至10月1日止，累計救治57隻犬、46隻貓、1隻鵝、1隻鴨及1隻龜。配合災後復原進度，義診站服務將暫訂延長至10月7日，若有調整將另行公告。

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼獸醫團隊義診站服務將暫訂延長至10月7日，若有調整將另行公告。

她並補充，感謝各界獸醫師與志工投入災區動物救護，但提醒動物救治必須經專業獸醫師診斷與處方，不宜隨意使用藥物。同時，感謝各界捐助的醫療耗材，這些物資已由獸醫師與志工在照護工作中妥善運用，縣府也呼籲以大愛與包容互相支持，共同守護動物健康。 縣府對於需要協助的地方，一定全力協助，確保救護工作能順利推進。

▲▼堰塞湖潰壩截至10月1日止，光復災區已累計救治57隻犬、46隻貓等及其他小動物 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮進一步說明，災後環境潮濕，若人或動物接觸受污染水源或土壤，恐增加疾病風險。其中常見的人畜共通病菌如「鉤端螺旋體」，主要透過皮膚傷口或黏膜進入人體，但不會直接人傳人。防疫所提醒，目前災區條件嚴峻，若民眾出現任何不適，應立即就醫，切勿輕忽。

同時，陳淑雯表示，縣府深感抱歉，原訂於10月10日下午在太平洋公園濱海廣場舉辦的「2025愛戀花蓮健走活動—國慶健走 浪愛回家」，因災後各項復原工作仍在持續進行，活動將延期辦理，確切日期將另行公告，造成不便，敬請鄉親體諒。

10/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

屏科大獸醫團隊進駐光復動物健康監測防疫依據

