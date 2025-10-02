被點名是2028民進黨「換賴」最佳人選　陳其邁：這是天方夜譚

▲陳其邁回應被點名是「換賴」最佳人選，是天方夜譚。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

精神科醫師沈政男分析一份媒體公佈的政治人物好感度調查，他指出，「2028總統選舉，民進黨的人選當然是賴清德，但果屆時民調難看，有可能輸掉，要『換賴』的人當然就是陳其邁。」對於被點名，高雄市長陳其邁今日回應，這是天方夜譚，不可能的事情。

沈政男日前分析，2028總統選舉，民進黨的當然人選是賴清德，問題是如果屆時民調難看，有可能輸掉，誰說不會重演2019黨內初選事件。有人要出來挑戰現任者？那個最可能的人，就是陳其邁，也就是說，如果要「換賴」，當然就是陳其邁上去了。即使不是，賴清德之後的綠營接班人選也是非陳其邁莫屬了。

▲陳其邁今日出席高雄設計節開幕典禮。（圖／記者賴文萱攝）

沈政男提到，陳其邁為什麼人氣這麼高？高雄市政受到肯定當然是最主要因素，但為什麼沒有盧秀燕高？因為他不敢對中央事務講太多話，畢竟當政的是民進黨，不像盧秀燕可以批評賴清德。但不管如何，他還是最值得關注的政治人物。

對於被點名是「換賴」的最佳人選，陳其邁今日出席活動回應，這是天方夜譚，不可能的事情，「這個問題不用再問我，我支持賴總統的改革。」