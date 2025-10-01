　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之「挺過罷免女貴人」現身花蓮災區　身穿民進黨背心

▲▼葉元之被青鳥鬧場。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味）

▲選前之夜，葉元之掃街時被女青鳥鬧場。（圖／翻攝YouTube／ 葉元之·原汁原味）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨遭批缺席花蓮救災，國民黨主席朱立倫1日表示，青年團直接去花蓮當志工，要求大家當鏟子超人， 不需要出名、不需要穿背心、不需要展示黨派符號，「需要汗水不需要口水，需要團結不需要切割對立」。豈料，PTT鄉民發現，之前曾在路上嗆過葉元之的女青鳥，竟穿著民進黨新北板橋議員黃淑君背心。

新北第七選區立委葉元之在726罷免案中，原本被視為最危險的一位，最後結果還是成功保住。被許多網友認為是翻盤關鍵，就是在選前直接街頭挑釁的女青鳥，大讚是「女貴人」、「神助攻」。

PTT網友表示，該名女子在Threads發文，自曝正在花蓮救災，但身上穿著民進黨板橋議員黃淑君的綠色背心，讓網友笑說「看她身上那件綠衣裳，感覺7/26前許多事都不意外起來了？說個笑話：公民團體發起！」

網友看完紛紛留言，「不演了」、「果然是自己人」、「公民啦」、「嗆大立委的平民怎麼有制服？」「不然咧，一般人是有那件背心喔」、「原來所謂的民團是民進黨團」、「元之超人謝謝你」。

▲▼立委葉元之 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧罷免投票前夕，葉元之在板橋後站路口拜票，卻遭到一對男女青鳥找碴。其中，女青鳥不僅拿手機錄影，還刻意挑釁，質問葉元之「現在幾點了？」、「立委是不是不懂選罷法規定？」等，語氣咄咄逼人。葉元之起初不予理會，但女青鳥越來越不客氣，甚至叫囂「超過10點了還敢拜票」，讓現場氣氛一度緊張。

面對挑釁，葉元之終於回擊，直言「回去把法條看完整」。依據選罷法第56條，若助選活動未妨礙居民生活或社會安寧，即便超過晚上10點也不違法。此番直球對決，讓葉元之的直播觀看人數瞬間飆升至5000人，引發熱烈討論。當天事件迅速在網路發酵，成為罷免案的意外轉折點。

09/30 全台詐欺最新數據

李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得
「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗
80歲阿伯騎腳踏車「彰化騎到花蓮」！鏟完泥婉拒志工床墊：睡紙
葉元之「挺過罷免女貴人」現身花蓮災區　身穿民進黨背心
快訊／官股出包！合庫銀前行員挪用客戶資金　挨罰200萬
原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝

