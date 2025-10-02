快訊／吳怡農證實有意參選台北市長　籲民進黨別急著年底前提名

▲吳怡農近日赴花蓮協助災後復原工作。（圖／翻攝自吳怡農FB、Threads）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨選對會昨開會，民進黨發言人吳崢也表示，選對會委員經過過去2周的搜集，也回報各選區的潛在人選，各選區的狀況也已經盤點完成。據了解，會中討論到台北市長候選人潛在人選時，席間點名社民黨台北市議員苗博雅，還有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，也表達想要參選意願。對此，吳怡農今（2日）稍早證實，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁，「不過，我持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名」。

民進黨在2026年台北市長選舉陷母雞荒，包含行政院副院長鄭麗君、綠委吳思瑤、王世堅、莊瑞雄、前綠委高嘉瑜、秘書長徐國勇甚至前秘書長林右昌都曾被點名，但相關人等不是意願不高就是另有選區要經營，而民進黨昨也召開選對會討論相關人選，據了解，會中，包含苗博雅被點名可以合作，但尚未確認其參選意願，先前公開批評黨內初選機制的吳怡農也表達參選意願。

對於相關傳聞，吳怡農稍早回應，他確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁，「不過，我持續建議選對會再斟酌，是否需要趕在年底前完成提名。距離投票還有一年多，以台北市的情況來看，沒有必要急著啟動選舉」。

連日在花蓮救災的吳怡農也提到，目前花蓮仍在災後復原階段，壯闊台灣的團隊與志工夥伴正持續投入重建與援助工作，「我也希望社會能夠多關注災區基礎建設的修復、居民心靈的安定，以及更完善的防災準備，避免類似的災害再次發生。相信這些才是此刻大家最掛心的事情」。