眼花？國民黨圖卡「賴清德打臉民進黨」卻翻車　綠酸：繞不出造謠圈

▲國民黨轟民進黨自打臉卻翻車。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

藍委許宇甄日前指控政府要花100億美元買農產品。遭民進黨打臉是「業者採購」，而總統賴清德昨表示，「台灣業者」規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，包括黃豆、小麥、玉米及牛肉等。國民黨今（1日）則再次發文表示，「民進黨網內互打臉，好痛」。對此，民進黨冷回，從頭到尾都是「業者」要出資啊，打臉在哪裡真是看不懂，國民黨就跟公館圓環一樣，繞不出自己的創造出來的造謠圈。

▼國民黨轟民進黨自打臉卻翻車。（圖／翻攝國民黨臉書）



國民黨表示，民進黨網內互打臉，好痛，賴清德就是台美互信最大破口！賴清德總統在9月30日接見美國農業部副部長林德柏格時，公開宣布：台灣業者規劃未來四年採購100億美元美國農產品（黃豆、小麥、玉米、牛肉）。諷刺的是，就在9月22日，民進黨才發文急著「澄清」：國民黨立委張嘉郡「造謠」，指控政府要花100億美元買農產品。然而，短短幾天後，賴清德卻親口強調「採購100億美元農產品」，民進黨沒有掌握完整資訊，卻急著把質疑者打成造謠者，最後反而遭到賴清德打臉。這種胡亂澄清的行為，不僅誤導社會大眾，更凸顯執政團隊對重大政策的無能與混亂。

對於國民黨說法，事實上，9月22日，民進黨發文澄清，強調此次是「業者採購」，不是政府出資。9月30日，賴清德也說，台灣「業者」規劃未來四年向美國採購100億美元農產品，並指出這有助提升糧食安全。兩次都說是「業者」採購。

民進黨新聞部副主任黃子一就質疑，國民黨不識字又沒常識，是因為要換主席，所以隨便挑個議題來吵嗎？先別說到底要不要採購好了，光看他們自己做的圖就很矛盾。左邊說「是業者採購」，右邊也是說「業者採購」，最愛強調中文素養的中國國民黨，閱讀理解能力恐怕得再加強。

黃子一指出，從頭到尾都是「業者」要出資啊，打臉在哪裡真是看不懂，就跟公館圓環一樣，繞不出自己的創造出來的造謠圈。回到問題事實，台灣的黃豆、小麥、玉米、牛肉，本來就長年仰賴進口。台灣的土地、氣候等條件都不適合種這些作物，這是國中地理課本就教過的知識吧！