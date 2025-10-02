賴清德哀悼保育運動先驅珍古德博士　回憶他們曾在二仁溪畔漫步

▲總統賴清德回憶在台南市長任內，曾跟保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士互動的故事。（圖／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

知名英國靈長類學家、保育運動先驅珍古德（Jane Goodall）博士，今年6月才訪問台灣，但在台北時間2日於加州辭世，享壽 91 歲。總統賴清德透過社群表達慰問與哀悼，他也回憶自己在台南市長任內，曾經與珍古德博士漫步在二仁溪畔。

賴清德表示，將一輩子都奉獻給守護環境、推動環境教育的珍古德博士（Jane Goodall），在稍早離開了我們，「我要代表人民，致上最深的慰問及哀悼」。

賴清德說，珍古德博士在坦尚尼亞叢林，透過望遠鏡觀察黑猩猩；也站上演講台，拿起麥克風推動環境倡議，「她善良、溫暖的身影，引領無數年輕人，前仆後繼，以行動改變了世界」。

賴清德回憶，在他台南市長任內，曾經與珍古德博士漫步在二仁溪畔。珍古德博士跟他分享，希望從上游開始，一路到出海口，都有守護這條河川的天使。賴清德說，多年來，我們都持續關注環境保護及氣候變遷議題，並推廣環境教育，希望培育更多的守護天使。

賴清德表示，今年6月，珍古德博士再度回到台灣，與年輕人對談，鼓勵大家不要放棄前進的希望。他相信，台灣雖小，卻是博士留下許多故事、回憶的所在。

最後賴清德表示，謝謝珍古德博士，不僅是時代的巨人、也是守護自然的善良天使。台灣會繼續向前走，而博士奮鬥不懈的身影，也會永遠留在台灣人的心中。