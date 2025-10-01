民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席中央委員會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（1日）召開中央委員會，宣布將在10月9日舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」研討會，邀請專家學者及與會來賓一同探討聯合政府在台灣實現的可能性。政策會執行長賴香伶強調，雖然現行採取修憲相當困難，但會進行制度性創新實驗，並於2026年地方政府選舉來優先試行，呼籲全民共同參加來努力。

針對「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」研討會，黃國昌主席表示，「聯合政府研究小組」持續推動此議題，第一場研討會特別選在10月9日國慶日前一天，目的就是要凸顯，本該是全民團結、展望未來的國慶日，卻是由一個民意基礎僅40%的政府，讓國家陷入四分五裂、政治鬥爭。

黃國昌強調，面對民進黨只會撕裂社會、創造仇恨，民眾黨必須幫全民找出路，透過此研討會，期待透過與專家學者深度對話、交流，以科學、理性、務實的理念與價值，回應台灣當前現實需要，這是民眾黨必須承擔的台灣民主責任與世代承擔的使命。

賴香伶執行長表示，第一場研討會將聚焦聯合政府的理論，透過國際上眾多聯合政府的實踐案例，啟動團結台灣的政治改革工程。賴香伶強調，雖然現行採取修憲相當困難，但會進行制度性創新實驗，並於2026年地方政府選舉來優先試行，呼籲全民共同參加來努力。

此次研討會受邀與會者，包括前民眾黨不分區立法委員張其祿、前台北市研考會主委、師大政治所教授曲兆祥、以及專精研究德國梅克爾等聯合政府、民眾黨立法委員劉書彬，一同借鏡他國經驗讓台灣援引參考。同時邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公行與政治學系教授劉嘉薇，及東吳大學政治學系教授蘇子喬共同參與。

黃國昌表示，民眾黨於接續研討會場次還將邀請民進黨大老、前輩與會，研討會亦會全程參加，學習聆聽各方高見。

媒體詢問，下週研討會是否將邀請國民黨人士或主席候選人參加？黃國昌表示，首場研討會將聚焦法政學界，後續場次則邀請政界前輩參加，與會者將待籌備完成後向社會報告。記者也問到是否在給國民黨主席候選人「出考題」？黃強調「不敢，也絕無此意」，研討會是針對執政當局，面對前所未有的內憂外患，卻仍製造對立仇恨，呼籲賴清德總統於國慶談話前冷靜思考。

黃國昌亦分享近期晨起運動時，曾親睹民眾身穿「我是雜質我驕傲」服裝外出運動，讓他不禁感嘆「何以致之、孰以致之」，希望賴總統能夠想清楚。黃強調，將秉持耐心、努力，一步一步將聯合政府理念往前推進，並具體落實在2026年、2028年選舉，黃國昌強調「不只是討論、論述、而是一項重要的政治實踐」。