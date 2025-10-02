　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

294乘客崩潰！韓亞航空「沒載行李」直接起飛　挨罰1200萬韓元

▲▼韓亞航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 韓亞航空3個航班未載運行李就起飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓韓亞航空今年8月發生離譜烏龍，3架從仁川飛往美國紐約的航班，在明知未裝載294名乘客託運行李的情況下仍照常起飛，直到飛機升空後才以簡訊通知。經過2個月調查，國土交通部2日宣布重罰1200萬韓元（約台幣27萬元）。

根據韓媒《國民日報》，當時因俄羅斯堪察加半島多座火山同時噴發，火山灰迫使航班改道飛行，基於安全考量及燃油消耗等原因，行李載運量受到限制。韓亞航空在預定起飛時間前3至4小時便得知此事，卻選擇在飛機起飛後才透過簡訊告知乘客，明顯違反《航空事業法》規定。

且國土交通部指出，韓亞航空發送的簡訊通知內容簡略，僅要求乘客「向抵達機場詢問」，未提及任何賠償計畫。但依據航空交通使用者保護準則，航空公司若無法裝載部分託運行李，必須事先告知乘客。

韓亞航空事後則聲明表示，「向遭遇不便的乘客致歉，事件發生後已徹底建立預防行李未裝載的機制，一旦發現可能無法裝載行李，將立即建立事前通知體系，防止再次發生」，並承諾嚴格遵守航空交通使用者保護準則，持續努力避免乘客權益受損。

此外，南韓廉價航空公司Aero K也因類似問題受罰。該公司自今年3月至6月間，共有9個航班延誤卻未及時通知乘客，甚至曾在起飛前19分鐘才告知因安全檢查需延後2小時起飛，每班被罰200萬韓元，合計需繳納1800萬韓元罰款。

10/01 全台詐欺最新數據

