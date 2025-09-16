陌生高壯男婚禮現身！夫妻以為跟蹤狂…4年後找到人結局超爆笑

▲婚禮現場出現陌生高壯男，夫妻一度以為是跟蹤狂，4年後真相曝光。（圖／翻攝臉書／Dazza）



記者柯振中／綜合報導

蘇格蘭一對新人2021年結婚時，發現婚禮上出現「謎樣身影」，翻看照片時發現一名高大男子，卻無人認識此人。沒想到經過尋找，4年後真相終於曝光，結局讓許多人笑了出來。

綜合外媒報導，來自基爾馬諾克的蜜雪兒（Michelle）與約翰（John Wylie），2021年11月20日在南艾爾郡的卡爾頓飯店舉辦婚禮，怎料事後翻看婚禮照片時，發現照片當中出現陌生的高大男子，讓2人感到十分驚悚。蜜雪兒回憶，當時詢問了親友、飯店人員，甚至連攝影師也不清楚這名「不速之客」的身分。她一度懷疑對方可能是陌生幫手、甚至「跟蹤狂」。雖然曾透過臉書公開求助，但多年來始終沒有答案。

直到今年，他們求助網路內容創作者Dazza協助轉發，才終於找到線索。原來這名男子是安德魯．希爾豪斯（Andrew Hillhouse），他其實要參加另一場婚禮，卻誤闖進錯誤的場地。當新娘走進會場時，他才驚覺「新娘不是自己認識的人」，卻因為典禮進行中無法離席，只能硬著頭皮坐到結束。

安德魯事後解釋，他的伴侶當天給錯地址，真正的婚禮場地在2英里（約3.2公里）外的西方之家飯店。由於現場有風笛手與賓客盛裝，他誤以為到了正確場地。更尷尬的是，他還被拍進合照裡，成為蜜雪兒婚禮相簿中神祕的一角。

這段烏龍最終在社群平台上引起熱烈迴響，相關貼文獲得超過3萬個讚，留言數更是突破數百。安德魯也因此與蜜雪兒聯繫上，兩人甚至成為臉書好友，還見面大笑談當年的巧合。蜜雪兒笑稱，「他已經在我的婚禮相片裡『出沒』快四年了，終於揭曉身分！」