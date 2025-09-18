空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

▲馬來西亞亞洲航空空服員在飛機上跳舞影片風傳 。（圖／Instagram／via_nomade）



記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）近日因一段機上影片成為網路熱議焦點。影片中，至少5名女員工在從泰國曼谷廊曼機場飛往普吉島的航班上於走道間表演熱舞，穿著緊身制服，甚至露出小蠻腰與紋身，場面吸引乘客紛紛拿起手機拍攝。

這段影片上傳至抖音後迅速爆紅，截至17日觀看次數已突破91萬，獲得超過4萬個「讚」。據了解，參與演出的成員為亞航內部組成的5人女子團體，其中包含空服員與地勤人員。她們表演的曲目是以出道曲《Tick-Tock》為基礎，主打「準時航班」的品牌形象，屬於行銷推廣的一環。亞航雖未正式發表立場，但官方帳號在影片下方互動留言，等同默認這場行銷活動。

然而，網路反應卻出現兩極化。有批評者認為，空服員的本職應該是維護乘客安全與提供服務，質疑機上熱舞恐影響乘客休息，甚至可能對家庭旅客造成不便。部分網友更批評這是對女性員工的壓力與物化，直言「不如好好專注在服務品質」。

相反地，也有不少人持肯定態度，認為這是「與眾不同的機上體驗」，為廉航行銷注入新鮮感，有網友直呼「看起來很有創意」、「這樣的航空公司會讓我想再搭乘」。

事實上，亞航的手法並非首例。越南廉航越捷航空早在2011年就以「比基尼空服員」噱頭打開市場，甚至安排女模在機艙內表演熱舞，成功在短短6年內奪下越南航空市場約三成市佔率，成為當地最大廉價航空。亞航此舉，也被外界視為延續東南亞航空業透過娛樂化策略來衝高知名度的另一案例。