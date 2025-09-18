　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

▲馬來西亞亞洲航空空服員在飛機上跳舞影片風傳 。（圖／Instagram／via_nomade）

▲馬來西亞亞洲航空空服員在飛機上跳舞影片風傳 。（圖／Instagram／via_nomade）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）近日因一段機上影片成為網路熱議焦點。影片中，至少5名女員工在從泰國曼谷廊曼機場飛往普吉島的航班上於走道間表演熱舞，穿著緊身制服，甚至露出小蠻腰與紋身，場面吸引乘客紛紛拿起手機拍攝。

這段影片上傳至抖音後迅速爆紅，截至17日觀看次數已突破91萬，獲得超過4萬個「讚」。據了解，參與演出的成員為亞航內部組成的5人女子團體，其中包含空服員與地勤人員。她們表演的曲目是以出道曲《Tick-Tock》為基礎，主打「準時航班」的品牌形象，屬於行銷推廣的一環。亞航雖未正式發表立場，但官方帳號在影片下方互動留言，等同默認這場行銷活動。

然而，網路反應卻出現兩極化。有批評者認為，空服員的本職應該是維護乘客安全與提供服務，質疑機上熱舞恐影響乘客休息，甚至可能對家庭旅客造成不便。部分網友更批評這是對女性員工的壓力與物化，直言「不如好好專注在服務品質」。

相反地，也有不少人持肯定態度，認為這是「與眾不同的機上體驗」，為廉航行銷注入新鮮感，有網友直呼「看起來很有創意」、「這樣的航空公司會讓我想再搭乘」。

事實上，亞航的手法並非首例。越南廉航越捷航空早在2011年就以「比基尼空服員」噱頭打開市場，甚至安排女模在機艙內表演熱舞，成功在短短6年內奪下越南航空市場約三成市佔率，成為當地最大廉價航空。亞航此舉，也被外界視為延續東南亞航空業透過娛樂化策略來衝高知名度的另一案例。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
會領普發1萬嗎？　卓榮泰被問表態了
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

輝達砸1500億震撼入股英特爾　陳立武PO黃仁勳合照曝光

美英科技合作關鍵一步！川普與施凱爾簽下數十億美元科技協議

快訊／輝達宣布1500億收購英特爾股份　合組美國隊開發晶片

女搭警車被法國警「上銬強吻性侵」無法反抗　其他員警不阻止

人類「愛喝酒之謎」解開了？　研究曝黑猩猩愛吃1物有端倪

免費「升級頭等艙」不是夢！空姐親曝訣竅　坐最後一排有機會

美95歲嬤「殺害89歲養老院室友」　拆掉輪椅零件打死人

塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

肯亞男去俄國玩「被騙上戰場」幫俄軍打仗！　護照手機被沒收

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

輝達砸1500億震撼入股英特爾　陳立武PO黃仁勳合照曝光

美英科技合作關鍵一步！川普與施凱爾簽下數十億美元科技協議

快訊／輝達宣布1500億收購英特爾股份　合組美國隊開發晶片

女搭警車被法國警「上銬強吻性侵」無法反抗　其他員警不阻止

人類「愛喝酒之謎」解開了？　研究曝黑猩猩愛吃1物有端倪

免費「升級頭等艙」不是夢！空姐親曝訣竅　坐最後一排有機會

美95歲嬤「殺害89歲養老院室友」　拆掉輪椅零件打死人

塔台人員睡著了！　法國客機被迫「空中盤旋18分鐘」

肯亞男去俄國玩「被騙上戰場」幫俄軍打仗！　護照手機被沒收

《RF ONLINE NEXT》上市日公開　官方諾「有機會融入將台灣文化」

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

國防自主走向國際　中科院導入彩帶火箭攔截反制無人機

交通部要地方有責任感　北市府批：中央亂砍全台捷運恐爛尾

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

空姐機上穿短版上衣露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

玉兔認挺孕肚散步超吃力！　「腰痠到走不動」自爆靠游泳解救

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

國際熱門新聞

2男1女激戰出人命　泰飯店驚見裸體女屍

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

地球旁隱身60年　準衛星像迷你月亮

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

談加薪遭開除　公司搞不定主管慘了

快訊／美知名主持人爭議失言！　《吉米坎摩爾秀》遭無限期停播

男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

好市多「金雞母」年賺2.58兆元　占總收入三分之一

槍聲多到數不清！美賓州「5名警察中彈」

即／輝達宣布斥資1500億入股英特爾

聯準會降息1碼符預期　美股收盤走勢分歧

德國怎麼了？420萬人繳不出水電費

陌生男婚禮現身！夫妻4年後聽真相笑了

蒙古一億年恐龍完整化石！保存頭顱與手部

更多熱門

相關新聞

華航座艙長騙空姐吸金上億　二審重判9年半

華航座艙長騙空姐吸金上億　二審重判9年半

曾在中華航空公司擔任座艙長的牟孝儀，與任職投顧公司的妻子陳學敏，夥同盧姓女友人，向多名空姐謊稱，可以透過他們取得利率較優惠的外幣或代操黃金、外匯，向20多名空姐吸金上億元。一審將牟男判刑8年半、陳女判刑8年、盧女判刑9年，案經上訴，高等法院二審改將牟男判刑9年半、陳女判刑7年半，盧女仍維持9年。全案還可上訴。

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

砂巨蜥歪頭盯空氣　像看到阿飄

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

台灣臀后露香肩雪肌應門　搜索畫面曝

曬「59元炸雞腿便當」　一票人跪求地址！真相笑翻

曬「59元炸雞腿便當」　一票人跪求地址！真相笑翻

關鍵字：

航空公司熱舞網路熱議空姐廉價航空

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面