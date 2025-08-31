「體型過胖」坐飛機要買2個座位！　西南航空：不再無條件退費

▲西南航空宣布，未來乘客若因體型過大需要2個座位，必須提前付費預定，並在符合條件的情況下才能退費。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國西南航空（Southwest Airlines）近日公布最新政策，正式宣告終結實施數十年的「大體型客戶」（Customer of Size）免費額外座位服務，要求需要2個座位的旅客必須事前付費預訂，且僅在符合部分條件的情況下才會退費。根據目前規定，乘客只要在班機起飛當天與登機口地勤人員協商，即可免費獲得2個連座。

根據CNN報導，西南航空最新發布的聲明中指出，新制將從2026年1月26日正式上路，在此之前，體型大到單一座位無法容納、需要占用2個座位的旅客需要在登機當日向登機口服務人員索取「座位保留文件」，以確保鄰座不被他人占用。

西南航空也明確規定，乘客不得單純為了保持鄰座空位而購買超過1個座位。

新的座位規定將從2026年1月27日開始實施，西南航空要求「無法在單一座位扶手範圍內舒適就座」的乘客，必須在訂票時提前「主動購買」相鄰的額外座位。若乘客未能提前購買，抵達機場時將被要求現場加購座位並支付相關費用。

西南航空指出，如果航班已售罄或該航班上沒有2個的相鄰座位，將會為乘客重新安排至有相鄰座位的其他班機，因此也提醒有相關需求的旅客，為避免最後一刻購票或改簽，務必在訂票時就購買第2個座位。

儘管福利縮水，但西南航空也承諾，將在特定條件下提供退款。旅客可在行程結束後的90天內申請額外座位退款，但前提是該航班在起飛時必須「至少有1個空位」，且「購買的2個座位必須是相同艙等、票價」。此外，如果行程包含合作航空公司班機，額外座位費用就無法退還。

除了結束開放式座位傳統，西南航空也終止了長期實施的「行李免費託運」服務，開始對第一件行李收取35美元（約新台幣1070元）、第二件行李收取45美元（約新台幣1376元）的費用。