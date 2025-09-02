班機取消被迫「和男乘客同房」！她險遭性侵　全裸男壓身強吻

▲被害人與德國籍女性室友在屋內休息。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

義大利一名巴西裔的30歲女性乘客原定搭乘葡萄牙航空（TAP Air Portugal）的班機從法國巴黎飛往葡萄牙里斯本，然而卻遇上班機取消。當時航空公司安排她與另外一男一女共同在一間飯店客房過夜。當晚另一名女子因為覺得不妥自行離開，沒想到她半夜熟睡時，該名巴西男子竟裸體壓在她身上企圖性侵。

根據《每日郵報》報導，當時所有乘客都已經坐在飛機上，卻被告知班機取消，因此所有乘客都被迫下機，並到葡萄牙航空的櫃檯領取住宿券。然而由於單人房數量不足，航空公司竟強制要求女子與其他旅客同房過夜。

被害人指出，「我明確拒絕，並要求獨立房間，但被告知沒有選擇餘地。航空公司告訴我，如果不接受安排，那就自掏腰包訂房，但是巴黎房價根本不是一般人可以負擔的。」

令她更震驚的是，住宿券上列著3個人的姓名，除了受害者本人外，還有一名德國女性及另一名巴西男子。

當晚德國籍女子離開房間，被害人被迫在此休息，然而正當她熟睡時，卻突然驚醒，並發現該名男子全裸整個人壓在她身上，開始瘋狂親吻她的脖子，壓制被害人，試圖強暴。

被害人奮力自衛，並放聲尖叫，嫌犯才悻悻然離開房間，但這個創傷至今仍深深影響著她。

這起事件發生在5月31日，受害者事後立即聯繫葡萄牙航空，但卻未獲得航空公司的直接回應，對方只叫她自行連絡葡萄牙受害者支援協會（APAV）。這名義大利籍的巴西裔女性目前已在巴西提起「道德騷擾和疏失」訴訟，同時向警方報案。

據了解，當時原本同房的德國女子因無法入睡而離開飯店，沒想到隔日返回飯店卻目睹受害者「明顯情緒崩潰」。她作證指出，「房間分配完全由航空公司強制決定，乘客毫無拒絕或個人選擇的可能性，將旅客置於極度脆弱的處境。」

被害人的辯護律師指出，即使面臨訴訟，葡萄牙航空至今仍未對此次事件道歉或是對被害人表達關切，只想用小錢和解。