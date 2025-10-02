準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

▲全台天氣2、3日大多晴到多雲，大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

受太平洋高壓影響，今天（2日）全台天氣大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨。大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫機率，其他地區也有32至35度，戶外活動須注意防曬與補水，以免中暑。民眾最關心的中秋連假，天氣大致穩定，但雙十連假天氣仍有變數。

氣象署預報員林定宜表示，大台北、桃園及台中部分地區2日局部高溫恐達36度，紫外線指數偏強，明天（3日）天氣型態與今日相似，隨著太平洋高壓偏強影響，各地仍是晴到多雲，午後山區可能出現零星雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，目前熱帶性低氣壓TD24位在台灣東南方，正在持續發展，有發展成21號颱風「麥德姆」的趨勢，路徑預測將往呂宋島北部方向移動，因此周五、周六受外圍雲系影響，花東、恆春半島降雨機率較高，沿海風浪增強，墾丁可能出現7至9級陣風。

▲氣象署公布未來一周降雨趨勢，中秋連假部分地區有短暫陣雨。（圖／氣象署）

未來一週天氣變化，週日（5日）至中秋節（6日）水氣減少，各地大多多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

不過，隨著偏東風影響，下週二（7日）開始東半部降雨機率提高。最快週三（10月8日）東北季風南下，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，氣溫稍降。

▼準颱風「麥德姆」持續發展，預測將往呂宋島北部方向移動。（圖／氣象署）