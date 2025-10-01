　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三喜臨門「天赦最強中秋節」要來了　土地公生日快補財許願

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲下周一就是福德正神土地公生日。圖為香火鼎盛的烘爐地南山福德宮。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

下周一就是中秋節，塔羅牌老師艾菲爾分享，這是三喜臨門的「最強中秋節」！別忘了帶著一顆至誠感恩的心，向福德正神與上天虔誠祈求。

艾菲爾老師在臉書說，今年中秋節超特別！迎來福德正神聖誕、天赦日、中秋佳節三喜臨門的超級吉日！這是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬不能錯過這份天賜的厚愛與恩典。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師指出，這一天慈愛的土地公（福德正神）聖誕千秋，祂將賜予我們豐沛的財運與福氣；同時，藉由天赦日玉皇大帝開恩赦罪的無邊慈悲，能為您徹底清除過去的業障，化解無形中的阻礙，讓您的人生運勢重新啟動，迎來光明！

▼「天赦日」又稱「百無禁忌日」，相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子。（圖／資料照）

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

艾菲爾老師表示，在這吉祥又感恩的日子裡，除了闔家團圓，共享月餅的甜蜜，別忘了帶著一顆至誠感恩的心，準備鮮花素果、清香，向福德正神與上天虔誠祈求，感恩神明的庇佑，並祈願補足財庫，轉化運勢。

艾菲爾老師提到，願您闔家平安喜樂，財富、好運、健康都像滿月一樣圓滿豐盈、滾滾而來！

►小小祈福流程

花生：長長久久，子孫繁盛

麻糬：黏住財運，圓滿團圓

甜茶：日子甜美，福運綿延

艾菲爾老師說，再搭配三樣水果、水一杯，就能誠心祭拜土地公，祈願時輕聲許下心願，「福德正神庇佑，財源廣進，福氣圓滿」；儀式後把供品與家人分享，就是平安好運的象徵。

艾菲爾老師提醒，這一天記得許下最美好的願望，讓「月圓、運圓、財福更圓」、「心有光明，福氣自然來；月圓人團圓，好運常相伴」、「心誠補財庫，福德自來助；運開補勢旺，前路皆順暢！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢神隱6個月　近照曝光
快訊／大谷翔平炸裂！　外卡首戰首打席就開轟
菲6.9強震逾30死！　宿霧宣布「全面停課」
電價調漲！10月新制今上路　懶人包一次看
鴻海「Model B」驚見掛牌上路！　YTR曝亮點
快訊／台股大漲近300點！　台積電漲25元至1330
快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」優先評估
北捷被踹婦的都市傳說！　網紅揭「丐幫」黑料
水槍超人加入！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典半夜匯款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「長者優先候補、專屬綠色通道」5大特權　台鐵澄清：非事實

【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

北大武山步道整修受阻延後開放　全額退費辦法出爐

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士　網曝1職缺年薪百萬

三喜臨門「天赦最強中秋節」要來了　土地公生日快補財許願

法官抓狂猛敲法槌！　律師：現場混亂成一團

災區「輪椅弟弟」讓人氣笑：還我眼淚　網揭他的暖心舉動

北捷被踹婦的都市傳說！網紅揭「丐幫」黑料　還是中研院魔女

北捷被踹婦起底是「中研院傳說婆婆」　律師曝男子高風險

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

網傳「長者優先候補、專屬綠色通道」5大特權　台鐵澄清：非事實

【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

北大武山步道整修受阻延後開放　全額退費辦法出爐

護理師轉戰台積電！她驚見同學遊歐、開賓士　網曝1職缺年薪百萬

三喜臨門「天赦最強中秋節」要來了　土地公生日快補財許願

法官抓狂猛敲法槌！　律師：現場混亂成一團

災區「輪椅弟弟」讓人氣笑：還我眼淚　網揭他的暖心舉動

北捷被踹婦的都市傳說！網紅揭「丐幫」黑料　還是中研院魔女

北捷被踹婦起底是「中研院傳說婆婆」　律師曝男子高風險

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

台南交安月成果出爐　7至9月死亡事故少21人「順安2.0」加強執法

網傳「長者優先候補、專屬綠色通道」5大特權　台鐵澄清：非事實

白宮正式宣布「聯邦政府午夜關門」！　

首個國安背景出身　資深外交官劉海星入主中共中聯部任部長

【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

太囂張！詐騙機房就在金門「檢直搗民宅逮人」　聲押禁見獲准

花蓮光復災後第9天！消防署曝缺這11項物資　持續辦理調度和發放

大谷翔平炸裂！外卡首戰首打席開轟 道奇1：0領先

北大武山步道整修受阻延後開放　全額退費辦法出爐

台中三合院深夜「火煙直竄」！　善心鄰居急叫醒叔姪救2命

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

災區一堆志工倒下！法國鏟子超人：無擋頭莫賭強

更多熱門

相關新聞

中秋送暖8年不輟　8000斤柚子塞爆彰化家扶

中秋送暖8年不輟　8000斤柚子塞爆彰化家扶

中秋節前夕，彰化家扶中心的大廳出現一道壯觀的「柚子牆」！這是由和美鎮直播主姚勝豐（豐哥）連續第8年發起的「愛心柚溫暖家扶兒」活動，今年成功募集8000台斤柚子，塞爆整個家扶大廳。這些充滿愛心的柚子將分送給1728戶受扶助家庭，讓孩子在佳節前夕也能「柚」見幸福，感受來自社會的溫暖。

中秋節將至南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

中秋節將至南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

放完教師節連假「還有3假期」

放完教師節連假「還有3假期」

蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

蛋黃酥老店爆食安危機　衛生局抓包4缺失

關鍵字：

中秋節土地公福德正神天赦日艾菲爾老師

讀者迴響

熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

阮經天小20歲千金女友曝光！　跨越台韓中三地遠距離戀

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面