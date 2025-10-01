三喜臨門「天赦最強中秋節」要來了　土地公生日快補財許願

▲下周一就是福德正神土地公生日。圖為香火鼎盛的烘爐地南山福德宮。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

下周一就是中秋節，塔羅牌老師艾菲爾分享，這是三喜臨門的「最強中秋節」！別忘了帶著一顆至誠感恩的心，向福德正神與上天虔誠祈求。

艾菲爾老師在臉書說，今年中秋節超特別！迎來福德正神聖誕、天赦日、中秋佳節三喜臨門的超級吉日！這是年度最強的補財、補運、赦罪日，千萬不能錯過這份天賜的厚愛與恩典。

艾菲爾老師指出，這一天慈愛的土地公（福德正神）聖誕千秋，祂將賜予我們豐沛的財運與福氣；同時，藉由天赦日玉皇大帝開恩赦罪的無邊慈悲，能為您徹底清除過去的業障，化解無形中的阻礙，讓您的人生運勢重新啟動，迎來光明！

▼「天赦日」又稱「百無禁忌日」，相傳是玉皇大帝為世人開恩特赦的日子。（圖／資料照）

艾菲爾老師表示，在這吉祥又感恩的日子裡，除了闔家團圓，共享月餅的甜蜜，別忘了帶著一顆至誠感恩的心，準備鮮花素果、清香，向福德正神與上天虔誠祈求，感恩神明的庇佑，並祈願補足財庫，轉化運勢。

艾菲爾老師提到，願您闔家平安喜樂，財富、好運、健康都像滿月一樣圓滿豐盈、滾滾而來！

►小小祈福流程

花生：長長久久，子孫繁盛



麻糬：黏住財運，圓滿團圓



甜茶：日子甜美，福運綿延

艾菲爾老師說，再搭配三樣水果、水一杯，就能誠心祭拜土地公，祈願時輕聲許下心願，「福德正神庇佑，財源廣進，福氣圓滿」；儀式後把供品與家人分享，就是平安好運的象徵。

艾菲爾老師提醒，這一天記得許下最美好的願望，讓「月圓、運圓、財福更圓」、「心有光明，福氣自然來；月圓人團圓，好運常相伴」、「心誠補財庫，福德自來助；運開補勢旺，前路皆順暢！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。