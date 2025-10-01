高牆阻不斷親情　雲林二監連辦兩天家庭日活動

▲志工協助主持活動，陪伴收容人與家屬共度佳節。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中秋佳節象徵團圓與希望，雲林第二監獄今年特別連續兩日舉辦不同主題的家庭日活動，讓收容人能與家屬相聚，並透過藝術、課程及宗教分享，展現學習成果、凝聚親情溫度。

9月22日下午，雲林二監結合中秋面對面懇親舉辦「高齡收容人樂齡教化成果展暨家庭日」，共有11名高齡受刑人與21名家屬到場，場面歡樂溫馨。監方今年針對高齡工場推出樂齡體智能、音樂律動、詩詞吟朗、桌遊及彩繪等系列課程，協助長者保持身心健康、延緩老化。家庭日中安排「樂齡運動」、「好聲音」、「拼出團圓力」、「樂齡畫展票選」等單元，讓收容人與親人共享學習成果。

其中最受矚目的畫展，共展出86件作品，題材從花卉到動物，色彩鮮明，充分展現創意。《百花開》、《南極企鵝》、《渾然天成》獲得最高評價，受刑人說「作品能被展示是一種成就」，不少家屬也感動回應「看到長輩在監獄裡仍能參與課程、保持身心健康，安心又欣慰」。活動並由慈濟志工協助主持，場面充滿愛與關懷。

隔日9月23日，雲林二監則與更生團契、昂首關懷協會合作，舉辦「中秋家庭日懇親活動」，安排詩歌敬拜、家庭祈禱與見證分享。收容人與家屬一同禱告，現場氣氛莊嚴又動人。一名陳姓收容人分享，自己因信仰省思過往錯誤，「今天能和母親、哥哥一起禱告，是我這幾年最感動的一刻」。活動最後由牧師引用《聖經》哥林多後書五章十七節，鼓勵收容人「擁抱改變、活出新生」。

雲林二監表示，高齡收容人及有心靈需要的收容人，都是監所中特別需要關懷的族群。藉由樂齡課程與宗教活動，幫助收容人活化身心、陶冶性情，更能在家庭日中強化親情連結。未來將持續與民間團體、宗教團體合作，推動多元化教育與藝文活動，協助收容人修復關係、增添勇氣，為重返社會鋪路。

▲更生團契陪伴，雲林二監中秋活動愛與希望同在。（圖／記者游瓊華翻攝）