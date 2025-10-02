零食飲料「買1送1」、廚房紙巾「買1送2」　超商限時優惠懶人包

▲7-11中秋祭出應景新品，還有多項商品買2送2。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

中秋連假即將到來，超商優惠不手軟，除了吃的喝的也有日常用品折扣。即日起至10月6日，7-11多項商品「買2送2」、咖啡3杯100元；全家便利商店也有農心泡麵、UCC咖啡買1送1，還有超殺的廚房紙巾「買1送2」；萊爾富限時可樂、泡麵買1送1，衛生棉也下殺，適合趁便宜補貨。

▲7-11多項商品優惠，滿額現折還有好禮3選1。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN

7-11即日起至10月6日推出uniopen會員專屬「秋饗食光」多重好康，全台7100間門市購買指定13大品類商品，消費滿250元可立折25元。若搭配uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具，滿1000元再折50元，同時還能享有衛生紙、濕紙巾、食品兌換券等「好禮3選1」。

同步加碼多項指定品優惠，中秋禮盒任選3件1000元、指定冷藏飲料任選第2件6折、杜老爺曠世奇派提拉米蘇等多項商品「買2送2」、哈根達斯迷你杯/雪酥任選2件79折或3件75折，雪糕任選2件159元等。

▼7-11自10月1日至10月6日加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家便利商店即日起至10月6日會員優惠，多項商品下殺。Let's Cafe特濃美式、拿鐵兩杯79元，農心海鮮烏龍麵買1送1、UCC指定咖啡買1送1，自有品牌廚房紙巾「買1送2」，還有多樣零食、飲品優惠。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

「全家康康5」自10月3日至10月6日，多項商品同品項「買1送1」，包括：百吉脆皮巧克力大雪糕、紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕、不知春茶、天然水、芬達橘子汽水、TWIX焦糖巧克力香脆麥餅、農心安城湯麵。

▼全家康康5優惠「買1送1」。（圖／業者提供）



★萊爾富

萊爾富即日起至10月5日祭出「限時殺」優惠，多款飲品、泡麵與零食同步特價。包含鳳梨大脆冰棒、農心辛炒麵（原味、起司）、可口可樂435ml、原萃冷萃蜜香紅茶450ml、味味A黑蒜豚骨湯麵、Konomi相撲手腕紫菜系列等，都享有「買1送1」。

此外，玉井情人果大脆冰棒特價4件69元，靠得住抑菌好棉褲（L號2片）原價118元，特價單件39元，讓消費者在中秋連假也能滿足日常補貨需求。

▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 便利商店看準烤肉最怕「沒帶紙」，延續熱銷的「極柔感抽取式衛生紙」熱度，今年中秋前夕開賣「OKchoice極柔感抽取式廚房紙巾」，主打150抽大容量、食品級認證、市場單張面積最大，親民售價49元，滿足節慶與日常清潔即時需求。

▲OKmart「極柔感抽取式廚房紙巾」特價49元。（圖／業者提供）

業者也持續引進實用生活小物，「日本LION衣物去漬急救隨身瓶 17ml」小巧便攜，即日起至10月15日特價99元（原價129元）。另外，因應烤肉需求，推出高級木炭1.1kg，火力穩定，並能減少煙塵。