超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

為迎接中秋假期， 超商自10月1日起至10月6日，連續6天推出優惠。7-11有多項中秋應景新品，像是引進聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」，以及月見系列「爆蛋燒肉新極大飯糰」，更加碼指定商品「買2送2」。全家也有泡麵零食買1送1、廚房紙巾買1送2、吐司優惠。兩大超商都有消費滿額限折、滿額送禮。

★7-ELEVEN

●中秋商品

7-ELEVEN 今年中秋引進Semeur聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」（65元），由冠軍師傅文世成監製，使用經典Valio進口奶油，整顆飽滿鹹鴨蛋黃，包裹著堅果香氣的奶油豆沙餡，口感細膩鹹香。

此波也有「月見中秋」系列，集結人氣半熟蛋料理、創意洋食，包括今年首度推出就爆紅的「爆蛋燒肉新極大飯糰」、「半熟玉子卡波納拉義大利麵」，還有超商獨家販售單顆規格的生食級「半熟溫泉蛋」，拌飯拌麵都超配。這週更祭出新品「爆蛋流心豬肉堡」、「月見豬肉包」，活動期間搭配統一布丁加購價9元。

實體門市更自10月1日至10月28日推出「炸烤大對決」主題專案架，有超過40種炸烤商品，包含烤肉必備XXL大顆棉花糖、可樂果胡同燒肉風味零食；解渴必備黑松沙士攜手7-11 推出獨家秒殺贈品，指定商品2件，加價就可換購限量復古腳踏車、夾娃娃機等迷你模型。

應景吃烤肉，7-ELEVEN 全台近百間哈燒專櫃也販售古早味烤雞腿、日式醬燒雞腿肉串、原味葡式蛋塔等，10月1日至10月14日「兩件85折、4件75折」，還能整包帶走調味肉品。10月4日至10月6日交通轉運門市更限量販售「炳叔烤玉米」，3支優惠200元。

CITY 系列則自10月1日起推出話題新品「CITY CAFE文旦肉肉冰美式」與「CITY TEA文旦肉肉青茶」。

●滿額限折、加碼買2送2

7-ELEVEN看好中秋連假，10月1日至10月6日推出uniopen會員專屬「秋饗食光」多重專屬好康，在全台逾7100間門市購買指定13大品類商品，消費滿250元可立折25元；搭配uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具，滿1000元再折50元，同時還能享有衛生紙、濕紙巾、食品兌換券等好禮3選1。

同步加碼多項指定品優惠，中秋禮盒任選3件1000元、指定冷藏飲料任選第2件6折、杜老爺曠世奇派提拉米蘇「買2送2」、哈根達斯迷你杯/雪酥任選2件79折或3件75折，雪糕任選2件159元等。

★全家

●中秋商品優惠

全家「Let’s Tea」10月1日起，推出果感系手搖「Let’s Tea蘋果芒芒綠」，以嚴選綠茶為基底，融合芒果、蘋果交織出多層次果香，特別加入蘋果果丁，更能嚐到真實果肉口感，10月28日前限時59元（原價65元），或搭配主餐再折10元。

全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠，包含榮獲ITI三星獎章的「新纖麥土司」、日本技術指導製成的「原味覺土司」，以及選用鮮乳坊鮮乳打造的「厚切醇乳香土司」等4款人氣品項。

10月3日起全家APP將限量開放「原味覺土司」與「厚切醇乳香土司」單件8折券。10月4日至10月6日全台門市再祭出家庭號土司「任選兩件9折」優惠。

連假還有指定冰飲優惠，10月1日至10月28日期間，指定大寶特瓶飲料兩件79折優惠，包括可口可樂、黑松沙士、美粒果柳橙汁、御茶園四季春等多款經典選擇。

●滿額加贈

先前超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊，10月3日至10月6日期間，單筆滿200元即贈褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」。10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感。

同時加碼推出消費滿688元「好禮3選1」，包括白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙等。

●會員限定優惠

10月1日至10月6日，全家也推出會員優惠，多項指定品買1送1、買1送2、買2送1、加10元多一件等。

