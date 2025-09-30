　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

▲▼7-11中秋優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11集結多款中秋新品優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接中秋假期， 超商自10月1日起至10月6日，連續6天推出優惠。7-11有多項中秋應景新品，像是引進聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」，以及月見系列「爆蛋燒肉新極大飯糰」，更加碼指定商品「買2送2」。全家也有泡麵零食買1送1、廚房紙巾買1送2、吐司優惠。兩大超商都有消費滿額限折、滿額送禮。

★7-ELEVEN

●中秋商品

7-ELEVEN 今年中秋引進Semeur聖娜的人氣商品「冠軍蛋黃酥」（65元），由冠軍師傅文世成監製，使用經典Valio進口奶油，整顆飽滿鹹鴨蛋黃，包裹著堅果香氣的奶油豆沙餡，口感細膩鹹香。

▲▼7-11中秋優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11新品「爆蛋流心豬肉堡」。（圖／業者提供）

此波也有「月見中秋」系列，集結人氣半熟蛋料理、創意洋食，包括今年首度推出就爆紅的「爆蛋燒肉新極大飯糰」、「半熟玉子卡波納拉義大利麵」，還有超商獨家販售單顆規格的生食級「半熟溫泉蛋」，拌飯拌麵都超配。這週更祭出新品「爆蛋流心豬肉堡」、「月見豬肉包」，活動期間搭配統一布丁加購價9元。

▲▼7-11中秋優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11開賣烤肉必備XXL 大顆棉花糖。（圖／業者提供）

實體門市更自10月1日至10月28日推出「炸烤大對決」主題專案架，有超過40種炸烤商品，包含烤肉必備XXL大顆棉花糖、可樂果胡同燒肉風味零食；解渴必備黑松沙士攜手7-11 推出獨家秒殺贈品，指定商品2件，加價就可換購限量復古腳踏車、夾娃娃機等迷你模型。

▲▼7-11中秋優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11哈燒專櫃「兩件85折、4件75折」。（圖／業者提供）

應景吃烤肉，7-ELEVEN 全台近百間哈燒專櫃也販售古早味烤雞腿、日式醬燒雞腿肉串、原味葡式蛋塔等，10月1日至10月14日「兩件85折、4件75折」，還能整包帶走調味肉品。10月4日至10月6日交通轉運門市更限量販售「炳叔烤玉米」，3支優惠200元。

CITY 系列則自10月1日起推出話題新品「CITY CAFE文旦肉肉冰美式」與「CITY TEA文旦肉肉青茶」。

▲▼7-11中秋優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11中秋10月1日至10月6日滿額現折、好禮三選一。（圖／業者提供）

●滿額限折、加碼買2送2

7-ELEVEN看好中秋連假，10月1日至10月6日推出uniopen會員專屬「秋饗食光」多重專屬好康，在全台逾7100間門市購買指定13大品類商品，消費滿250元可立折25元；搭配uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具，滿1000元再折50元，同時還能享有衛生紙、濕紙巾、食品兌換券等好禮3選1。

同步加碼多項指定品優惠，中秋禮盒任選3件1000元、指定冷藏飲料任選第2件6折、杜老爺曠世奇派提拉米蘇「買2送2」、哈根達斯迷你杯/雪酥任選2件79折或3件75折，雪糕任選2件159元等。

▼7-11自10月1日至10月6日加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11自10月1日至10月6日加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●中秋商品優惠

全家「Let’s Tea」10月1日起，推出果感系手搖「Let’s Tea蘋果芒芒綠」，以嚴選綠茶為基底，融合芒果、蘋果交織出多層次果香，特別加入蘋果果丁，更能嚐到真實果肉口感，10月28日前限時59元（原價65元），或搭配主餐再折10元。

▲▼全家新品優惠。（圖／業者提供）

▲全家中秋優惠。（圖／業者提供）

全家中秋連假推出「匠土司」家庭號優惠，包含榮獲ITI三星獎章的「新纖麥土司」、日本技術指導製成的「原味覺土司」，以及選用鮮乳坊鮮乳打造的「厚切醇乳香土司」等4款人氣品項。

10月3日起全家APP將限量開放「原味覺土司」與「厚切醇乳香土司」單件8折券。10月4日至10月6日全台門市再祭出家庭號土司「任選兩件9折」優惠。

連假還有指定冰飲優惠，10月1日至10月28日期間，指定大寶特瓶飲料兩件79折優惠，包括可口可樂、黑松沙士、美粒果柳橙汁、御茶園四季春等多款經典選擇。

●滿額加贈

先前超夯的「褲褲兔」再推新一波周邊，10月3日至10月6日期間，單筆滿200元即贈褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」。10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感。

同時加碼推出消費滿688元「好禮3選1」，包括白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙等。

▼全家滿額贈。（圖／業者提供）

▲▼全家新品優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

10月1日至10月6日，全家也推出會員優惠，多項指定品買1送1、買1送2、買2送1、加10元多一件等。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民
正妹網紅「爆汗救災」滿臉灰！全場感動：人美心更美

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】揭密！新星林廷憶赴日對戲影帝　頂住高壓最佳助力曝光

超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

2025竹市購物節開跑！邱臣遠代理市長：汽車、機票多項大獎等你抽

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

湘荷妹妹凌晨超暖對話！　怕媽冷撲懷裡：給妳溫暖

【廣編】揭密！新星林廷憶赴日對戲影帝　頂住高壓最佳助力曝光

超商連6天「買2送2」優惠懶人包！中秋滿額送、XXL大棉花糖開賣

2025竹市購物節開跑！邱臣遠代理市長：汽車、機票多項大獎等你抽

必勝客「蒜香起司燻雞培根比薩」開賣　限時買大送大

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到！連假滿額送「褲褲兔」周邊

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑　綠薯條無食安問題

摩斯漢堡「國際咖啡日」優惠　美式買1送1、拿鐵第2杯10元

21風味館周年慶優惠一次看　烤雞7折再折21元、3配餐下殺30元

秋日聚會月桂冠酒款首選　料理搭配指南

洪佩瑜突收大咖私訊「以為詐騙」！　超驚人結局曝光

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

新竹8旬婦遇熟識貨車司機上前攀談　疑站視線死角慘遭輾斃

日本84歲翁「殺妻後切腹」！　帶傷親自報案：我殺了她

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

Krispy Kreme國際咖啡日「買2送1」　中杯美式免費喝

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

消費熱門新聞

快訊／7-11開出11組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全聯開出2組千萬發票　幸運門市一次看

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

全家、7-11咖啡限時「買2送2」

麥當勞「3大常見疑問」一次解惑

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

全家新推「香菜霜淇淋」限7店吃得到

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

超夯髮品美式賣場限時搶購

肯德基47折神券限時9天快閃

必勝客蒜香起司燻雞培根比薩新上市

傳說中的增值神物又來了！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面