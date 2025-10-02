　
中稀土政策闢新路！與馬來西亞談精煉廠合作　罕見有望技術轉讓

▲中國,稀土。（圖／VCG）

▲中國稀土。（圖／VCG）

記者張靖榕／綜合報導

外媒引述知情人士消息指出，中國與馬來西亞正展開初步磋商，計畫在馬國興建一座稀土加工廠，可能由中國國有企業與馬來西亞主權財富基金國庫控股公司（Khazanah Nasional）共同出資設立合資企業。若此案成行，將標誌中國罕見對外技術轉讓，顯示其在稀土供應鏈佈局上正出現重大政策轉向。

中國作為全球最大稀土供應與精煉國，長期以出口禁令保護其加工技術不外流，維持產業主導地位。然而據兩名熟悉內情的馬國官員透露，北京此次可能願以技術換取馬國未開發的稀土資源，藉此遏止澳洲競爭對手Lynas稀土公司（Lynas Rare Earths）的擴張。Lynas目前在馬來西亞彭亨州擁有一座稀土加工廠。

報導指出，此項計畫尚存在諸多障礙，其中包括中國對馬國是否具備足夠原料供應的疑慮。同時，馬來西亞方面也關切環境影響及審批程序的複雜性，稀土開採需獲得聯邦與州政府層級的許可，而當局已明確表態，不支持在永久森林保護區與集水區等敏感地區進行稀土開採。

在中國今年對稀土出口實施限制後，全球製造業者開始急尋替代供應來源，避免對北京的高度依賴。馬來西亞政府估計，境內約有1610萬公噸稀土儲量，但仍缺乏相關開採與加工技術，此外也已禁止原礦出口，以防資源流失。目前唯一的例外，是2022年批准的一項試點計畫，目的在協助制定全國開採與許可標準。

另一方面，作為中國以外最大的稀土生產商，澳洲Lynas今年5月與馬來西亞東部的吉蘭丹州政府簽署合約，預定未來供應混合稀土碳酸鹽，顯示馬國正試圖建立本土稀土產業鏈。若中馬合資案進展順利，預料將為該地區的戰略資源競爭掀起新一波角力。

