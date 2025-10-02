美軍退將：北約32國應聯合對台軍售！　同時加強聯合訓練

▲美國退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）曾與美國前白宮官員博明（Matthew Pottinger）一同訪問台灣。（資料照／翻攝外交部長林佳龍臉書）



記者陶本和／台北報導

美國退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）日前參與華沙安全論壇時表示，歐洲應該佈局印太區域，不能只有俄羅斯優先的思維，他認為，中國犯台方式是透過灰色地帶、網路攻擊與經濟脅迫的混合戰，進而帶來全球連鎖危機，因此他主張，北約的32國，應該聯合決議對台軍售，提前部署彈藥物資，並提升與台灣的聯合訓練。

蒙哥馬利近日受邀參與華沙安全論壇，台灣的國防部情次室次長謝日升中將也同台交流。蒙哥馬利在談話中指出，中國最可能是透過外交壓力、軍事手段，來進行施壓與封鎖，主要會迫使卡達等國家停止輸送天然氣（LNG），這會讓台灣陷入電力供應問題，甚至陷入優先維持民生用電，還是確保半導體產能。

蒙哥馬利說，如果台積電、聯電等停擺，歐洲同樣會陷入嚴重的經濟衝擊，甚至是全球性的連鎖衰退危機。他分析，中國以這種不直接開戰、全面侵略的方式壓迫，一樣會重創全世界的經濟。

蒙哥馬利主張，歐洲應該要協助台灣，除了假訊息的反制、網路攻擊與關鍵基礎設施的防護工作，還有一個關鍵是「對台軍售」。他說，美國現在幾乎承擔所有對台軍售的工作，但歐洲卻因為害怕被報復而不敢作為。

「這種心態跟2022年，歐洲猶豫援助烏克蘭是一樣的」。蒙哥馬利說，後果是付出慘痛的代價，所以他認為，北約應該要聯合決議對台軍售，而且是32國一起，這樣中國會難以全面施壓或反制，歐洲的相關企業也可以受益。

另外則是與台灣聯合訓練的部分，蒙哥馬利說，美國已經要求軍方跟台灣聯合訓練，這在過去長期以來都是被忽視的；因此，他也認為，歐洲也要提升跟台灣之間的聯合訓練。