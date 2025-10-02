　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會10月底登場！　川普：將施壓採購美國大豆

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日在社群平台表示，他即將於4周後與中國國家主席習近平會晤，並將「大豆」列為雙方重要討論議題之一。他指責中國為了談判策略暫停購買美國大豆，導致美國農民受損，並重申計劃動用美方對中關稅收入補助農民。

川普在「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「我們國家的大豆農正在受傷害，因為中國只因『談判』理由就不購買。」他強調，不會讓美國農民失望，並表示計劃使用從中國商品徵得的部分關稅資金作為補助，以彌補大豆農損失。

川普提到，自己在第一任總統任內與中國達成協議，中方曾承諾採購數十億美元的美國農產品，但前總統拜登（Joe Biden）上任後未能落實該協議，導致相關貿易成果化為烏有。川普重申，他將確保未來協議獲得執行，並對農民給予支持。

川普已預告，將在10月底南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與習近平進行場邊會談，並規劃於明年初訪問中國。白宮官員透露，此次會晤議題將聚焦於貿易政策與農產品出口。

此外，自今年初以來，美中雙方持續互加關稅，針對彼此出口商品實施報復性措施，導致貿易緊張加劇。川普堅稱，中國出於談判策略暫停大豆採購，雖不至於違反條約，但對美國農業造成實質損失。他也批評拜登政府對此未有作為。

川普強硬的貿易策略雖受到部分農業團體支持，但也對農民造成不小衝擊。中國長期是美國大豆的重要出口市場，而目前的貿易爭端，已使該出口管道變得更加不穩定，川普對此表示，他有信心透過即將與習近平的對話，促成解方，讓農民重拾信心與訂單。

川普習近平大豆美國中國北美要聞

