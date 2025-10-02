川普政府入股北美鋰礦巨擘　減少對中依賴

▲川普政府正在各方面尋求對中減少依賴。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

北美鋰礦巨擘美洲鋰業（Lithium Americas）1日宣布，美國能源部（Department of Energy）已入股該公司，取得5％股份。美國能源部長萊特（Chris Wright）強調，這項舉措是為了制衡中國在全球鋰資源市場的主導地位，確保美國供應鏈自主安全。

綜合美聯社與彭博新聞報導，美洲鋰業總部位於加拿大溫哥華，旗下在美國內華達州北部開發的薩克帕斯（Thacker Pass）鋰礦項目，被視為全美最大的鋰礦床之一。此次美國能源部除入股美洲鋰業5％股份外，也同步取得該礦項目本身5％股權。

該鋰礦計畫為美洲鋰業與通用汽車（General Motors）的合資開發項目，預計將成為美國本土生產鋰礦的關鍵據點。鋰是製造電動車電池、手機電池以及可再生能源儲能裝置不可或缺的重要原料，目前美國對中國在鋰加工及供應方面仍高度依賴。

能源部長萊特指出，透過這項協議，美國將能強化鋰礦供應鏈的在地掌握度，降低對潛在對手國家的依賴。他於1日接受彭博電視專訪時表示，「這是美國在全球鋰供應戰略中邁出的關鍵一步，我們不能讓中國在這個至關重要的市場中擁有絕對主導權。」

美洲鋰業表示，此次與美方達成股權協議，將加速薩克帕斯礦區的開發進度，並有助於實現美國政府提出的清潔能源轉型政策目標。隨著全球對電動車與綠能技術需求攀升，鋰礦的重要性已被視為國安等級的資源戰略議題。