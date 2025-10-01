距中國僅400公里！　美軍在韓成立「MQ-9死神無人機部隊」

▲MQ-9收割者偵察機。（圖／美國空軍）



記者張方瑀／綜合報導

美國空軍再度強化在韓半島的軍事部署，在位於南韓的美國群山空軍基地（Kunsan Air Base）正式成立新「死神」（Reaper）無人機部隊，駐點距離中國大陸僅約402公里，被視為美方在區域局勢緊繃之際的重要戰略部署。

群山基地啟用新中隊

美國空軍表示，「第431遠征偵察中隊」（431st Expeditionary Reconnaissance Squadron）已於9月29日在南韓西岸群山基地正式啟用，該地位於首爾以南。未來將由這裡操作MQ-9「死神」無人機，執行情報、監視與偵察等任務。這也是繼美方日前將F-16戰機前移部署後，強化在半島軍力的另一舉措。

▲無人機部隊「第431遠征偵察中隊」 。（圖／取自Kunsan Air Base）



「死神」性能涵蓋北韓、台灣與中國

根據美國空軍資料，MQ-9「死神」屬單引擎渦輪螺旋槳無人機，飛行航程超過約2575公里，若搭配空中加油幾乎可長時間滯空。這使其涵蓋範圍除北韓外，還包括距離約1287公里的台灣，以及中國沿海與渤海。

美軍指出，死神的行動將支援美韓在「印太戰區」的情報與監偵合作。該戰區範圍從美國西岸海域延伸至印度西邊界，南至南極、北至北極。

華府展現對盟友承諾

美軍強調，死神無人機具備掛載「地獄火」（Hellfire）飛彈及雷射導引炸彈的能力，部署顯示華府對南韓及太平洋盟友安全承諾不變。雖未公布駐紮數量，但截至今年1月，美國特種作戰司令部名下共有50架MQ-9。

二戰老部隊名稱復活

值得注意的是，此次編制名為「第431中隊」，可追溯至1943年二戰時期，當時該部隊在澳洲成立，駕駛P-38「閃電」（Lightning）長程戰機為轟炸機護航。該中隊最後一次活躍是在加州，擔任F-111測試部隊，於1992年解散，如今在韓半島再度復活。

F-16同步北移部署

此外，美軍今年7月已開始將原本駐在群山的F-16戰機北移至烏山空軍基地（Osan Air Base），組建所謂的「超級中隊」（super squadron）。空軍指出，共有31架F-16與1000名人員在10月前完成轉移，這項臨時部署將持續至明年10月，藉此檢驗能否「最大化戰力並提升作戰效能」。