政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

▲▼外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部亞西及非洲司副司長陳詠博。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博今（30日）表示，俄羅斯7月公告修正對外國人電子簽證待遇，效期由60日延長為120日，停留期限由16天延長為30天。新制已於8月22日生效執行，國人可持護照至俄國電子簽證系統申請簽證。此外，哈薩克政府近期予我國人預審制電子簽證待遇，電子簽證事由包含商務、觀光、投資、就醫等，停留期限為30天。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞西及非洲司副司長陳詠博進行業務簡報。

針對轄內國家對我國簽證待遇調整，陳詠博說明，俄羅斯聯邦政府7月23日公告修正外國人電子簽證待遇，電子簽證效期由60日延長為120日，停留期限由16天延長為30天。新制已於8月22日生效執行。

陳詠博指出，我國人持中華民國護照可透過俄羅斯電子簽證系統（https://electronic-visa.kdmid.ru/ ）申請簽證，持憑赴俄觀光、洽商、科學、體育、人文交流及訪友，電子簽證適用範圍涵蓋俄羅斯全境。

陳詠博也提到，哈薩克政府近期予我國人預審制電子簽證待遇。電子簽證事由包含商務、觀光、投資、就醫等，停留期限為30天。由哈國旅行社或邀請單位向哈國內政部移民局申辦具核准編號的邀請函，邀請函上須敘明當事人自哪一個機場入、出境（僅限阿斯塔納機場或阿拉木圖機場），實務上申請邀請函需要至少2週時間。

陳詠博指出，當事人再據以到哈國電子簽證申請官網（https://www.vmp.gov.kz/kk ）填寫資本資料以及移民局的核准編號，並線上刷卡繳費。後續經哈國主管機關核准後，當事人即可收到電郵提供的電子簽證，列印該電子簽證，即可持憑入境哈國。

最後，陳詠博強調，外交部長年致力於提升國人赴海外商旅便利，並樂見各國政府提升對我國簽證待遇，促進觀光、文化等領域的民間交流。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

外交部哈薩克俄羅斯陳詠博簽證

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

