札波羅熱核電廠「斷電7天」　澤倫斯基示警：狀況危急

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基9月30日警告，遭俄軍佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠已經連續7天脫離電網，情況前所未有，他直言「狀況危急」，更強調這對所有人都是威脅。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行晚間談話中指出，由於俄羅斯持續砲擊，核電廠電線修復作業無法展開，導致電廠與外部電網完全斷聯。目前僅依靠柴油發電機維持緊急供電，但其中一台發電機已經故障，讓核安風險進一步升高。他說，「這是第七天了，過去從未發生過這種緊急情況。狀況非常危急，這是對全世界的威脅。」

▲札波羅熱核電廠是歐洲規模最大的核電設施。（圖／路透）



札波羅熱核電廠是歐洲規模最大的核電設施，共有6座反應爐，戰前供應烏克蘭約五分之一電力。自2022年戰爭爆發後，電廠被俄軍奪取並關閉，但反應爐燃料仍需要穩定的外部電力冷卻，避免爐心熔毀，這已是戰事以來第10次發生斷聯事故。

俄烏雙方則互相指控對方攻擊核電廠，造成供電中斷。俄羅斯方面宣稱，電廠自烏方襲擊後就只能依賴備用系統維持；烏克蘭則批評俄軍透過砲擊阻撓電線修復。澤倫斯基更直言，「世界上沒有任何恐怖分子敢對核電廠做出這樣的事，唯有俄羅斯在這麼做。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，該機構正與雙方保持密切聯繫，積極推動恢復外部電線。他指出，目前電廠靠柴油發電機「最後一道防線」維持，短期內沒有立即危險，但這種方式無法長期確保安全，「無論哪一方，都不會從核事故中獲益。」

IAEA監測人員目前仍駐守札波羅熱與烏克蘭其他三座核電廠，持續監督核安狀況。