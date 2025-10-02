中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

▲林得恩指「麥德姆」呼之欲呼，「中秋前夕的大月亮」。（圖／翻攝自臉書粉專／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預報，全台天氣2日大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨，北台灣將出現局部36度以上高溫。氣象專家林得恩表示，熱帶性低氣壓TD24發展成颱風的機率達9成以上，準颱風「麥德姆」即將生成，也因水氣都被帶走，中秋連假天氣愈往後愈好。

林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，原先位於菲律賓東方海域的93W，已於1日增強為熱帶性低氣壓（TD24），目前正處於一個有利的發展環境。

林得恩解釋，所謂有利環境特徵，是中等強度的極地和赤道方向的外流、低垂直風切（約5至10節）和攝氏29至30度的溫暖海面，後續發展成颱風的機率達90％以上，今年第21號颱風「麥德姆」呼之欲出。

林得恩指出，這次準颱風由美國命名，為「大雨」的意思。未來，將循環境駛流場的導引，往西北轉西移動，朝中國海南島方向前進，非常類似2015年的彩虹颱風路徑。

林得恩提醒，麥德姆雖不會直接侵襲臺灣，但外圍環流雲系仍可能為南花蓮、台東及恆春半島帶來局部零星降雨，時間就在周五、周六（3日至4日）。至於中秋節假期，由於環境水氣都被麥德姆颱風帶走，因此愈到後期，天氣會愈來愈好。