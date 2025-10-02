　
中秋連假水氣都被帶走　林得恩：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

▲▼中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上。（圖／翻攝自臉書粉專／林老師氣象站）

▲林得恩指「麥德姆」呼之欲呼，「中秋前夕的大月亮」。（圖／翻攝自臉書粉專／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預報，全台天氣2日大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨，北台灣將出現局部36度以上高溫。氣象專家林得恩表示，熱帶性低氣壓TD24發展成颱風的機率達9成以上，準颱風「麥德姆」即將生成，也因水氣都被帶走，中秋連假天氣愈往後愈好。

林得恩在粉專「林老師氣象站」表示，原先位於菲律賓東方海域的93W，已於1日增強為熱帶性低氣壓（TD24），目前正處於一個有利的發展環境。

林得恩解釋，所謂有利環境特徵，是中等強度的極地和赤道方向的外流、低垂直風切（約5至10節）和攝氏29至30度的溫暖海面，後續發展成颱風的機率達90％以上，今年第21號颱風「麥德姆」呼之欲出。

林得恩指出，這次準颱風由美國命名，為「大雨」的意思。未來，將循環境駛流場的導引，往西北轉西移動，朝中國海南島方向前進，非常類似2015年的彩虹颱風路徑。

林得恩提醒，麥德姆雖不會直接侵襲臺灣，但外圍環流雲系仍可能為南花蓮、台東及恆春半島帶來局部零星降雨，時間就在周五、周六（3日至4日）。至於中秋節假期，由於環境水氣都被麥德姆颱風帶走，因此愈到後期，天氣會愈來愈好。

09/30 全台詐欺最新數據

中秋連假晴朗炎熱　吳德榮：熱帶擾動發展仍有變數

中秋連假晴朗炎熱　吳德榮：熱帶擾動發展仍有變數

氣象署預報，全台天氣2日大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨，北台灣將出現局部36度以上高溫。氣象專家吳德榮指出，中秋連假受太平洋高壓影響，各地將持續晴朗炎熱，台灣東方海面有一熱帶擾動，後續發展仍待觀察。

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

台鐵增開「第二波中秋加班車」6列次　明起開放訂票

台鐵增開「第二波中秋加班車」6列次　明起開放訂票

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

雲林、嘉義中秋必看海上花火大會

雲林、嘉義中秋必看海上花火大會

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

