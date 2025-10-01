「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

▲熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD24最快今晚增強為颱風「麥德姆」，受外圍雲系影響，周五、周六花東及屏東將出現降雨。下周日至周一中秋連假期間颱風遠離，各地天氣回穩，但預計雙十連假前後菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展，後續要再觀察。

中央氣象署預報員李名翔指出，熱帶性低氣壓TD24今晚到明天白天將增強為颱風「麥德姆」，未來朝西北西往菲律賓、南海前進，周五通過呂宋島，周六到南海。受外圍雲系影響，周五、周六花東及屏東將出現降雨，且東半部、恆春半島有長浪，周日東半部及南部沿海也有長浪。

他表示，雙十連假前後在菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展，但不同模式預報分歧大，還要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

李名翔表示，明天太平洋高壓較強，各地仍是多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨，清晨台東及恆春有零星短暫雨。周五至周六受到外圍雲系影響，台東、恆春有局部短暫陣雨或雷雨，花蓮及屏東為局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區有短暫雷陣雨。

李名翔指出，下周日至周一颱風遠離，台灣受太平洋高壓影響，各地多雲到晴，恆春有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。下周二至周三高壓減弱，東半部水氣增，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。