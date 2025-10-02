　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

▲▼中秋連假晴朗炎熱　吳德榮：熱帶擾動發展仍有變數。（圖／氣象署）

▲準颱風「麥德姆」持續發展，預測將往呂宋島北部方向移動，並進入南海。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預報，全台天氣2日大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨，北台灣將出現局部36度以上高溫。氣象專家吳德榮指出，中秋連假受太平洋高壓影響，各地將持續晴朗炎熱，台灣東方海面有一熱帶擾動，後續發展仍待觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，2日至7日包括中秋連假期間，受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37至38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑，且午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼熱帶低壓今(2日)將發展為「麥德姆」，偏西北西、通過呂宋島、進入南海，5日颱風中心通過雷州半島(左圖)。最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動(右圖)。（圖／洩天機教室）

▲最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動(右圖)。（圖／洩天機教室）

到了周五、六（3、4日）因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，將為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。下周三（8日）北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓2日將發展為「麥德姆」，偏西北西、通過呂宋島、進入南海，逐漸增強為「中颱」，5日颱風中心通過雷州半島，侵襲海南島及兩廣。

最新（1日20時）歐洲人工智慧(AIFS)模式，台灣東方海面則另有一熱帶擾動，但各國模式模擬仍在不斷調整、且差異很大，仍待後續觀察。

▼氣象署發布高溫特報，台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／氣象署）

▲▼中秋連假晴朗炎熱　吳德榮：熱帶擾動發展仍有變數。（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％
快訊／珍古德博士辭世享壽91歲　研究所發文證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬人湧花蓮救災　李鴻源籲鏟子超人別去了「揭最大問題」

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

「獨臂超人」現身光復災區！熟練鏟土姿勢全網哭了

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

萬人湧花蓮救災　李鴻源籲鏟子超人別去了「揭最大問題」

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

一上車就想睡覺！醫師曝「5大科學原因」：不是你撐不住

「獨臂超人」現身光復災區！熟練鏟土姿勢全網哭了

萬人湧花蓮救災　李鴻源籲鏟子超人別去了「揭最大問題」

烏克蘭：俄砲擊車諾比核電廠釀電力中斷　威脅全球安全

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區置產吃到大紅利

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

中秋連假水氣都被帶走　專家：準颱風「麥德姆」生成機率90%以上

台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

北捷被踹婦新視角影片曝光！　她先撞2次才遭踹飛

每天都好累？營養師提醒「4類食物」少吃　血糖升降過快易疲憊

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

【奇蹟龜來！】光復救出巨大「結泥龜」 洗香香滿血復活悠閒散步

生活熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

奇蹟生還！原住民翁困多天激動謝：Aray

花蓮募款達標！全聯第1、神秘捐款人登第2

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

白髮婦「為何固執爭搶1位子」　社工曝背後原因

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

花蓮民宿被討住宿、休息　老闆嘆：真的難過

更多熱門

相關新聞

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

受太平洋高壓影響，今天（2日）全台天氣大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨。大台北、桃園及台中地區有局部36度以上高溫機率，其他地區也有32至35度，戶外活動須注意防曬與補水，以免中暑。

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

10月了！　轉涼再等等「秋老虎準備long stay」

可能有新颱風！　變天時間曝

可能有新颱風！　變天時間曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

關鍵字：

氣象雲吳德榮麥德姆洩天機教室

讀者迴響

熱門新聞

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面