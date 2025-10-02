今起6天熱爆2區炸雨　中秋後「台灣東方海面」有熱帶擾動發展

▲準颱風「麥德姆」持續發展，預測將往呂宋島北部方向移動，並進入南海。（圖／氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象署預報，全台天氣2日大多晴到多雲，各地水氣偏少，僅山區和部分平地午後有短暫雷陣雨，北台灣將出現局部36度以上高溫。氣象專家吳德榮指出，中秋連假受太平洋高壓影響，各地將持續晴朗炎熱，台灣東方海面有一熱帶擾動，後續發展仍待觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，2日至7日包括中秋連假期間，受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37至38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑，且午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最新(1日20時)歐洲人工智慧(AIFS)模式，8日20時模擬圖顯示，台灣東方海面則另有一熱帶擾動(右圖)。（圖／洩天機教室）

到了周五、六（3、4日）因「麥德姆」通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，將為恆春半島及花東帶來一些局部降雨的機率。下周三（8日）北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓2日將發展為「麥德姆」，偏西北西、通過呂宋島、進入南海，逐漸增強為「中颱」，5日颱風中心通過雷州半島，侵襲海南島及兩廣。

最新（1日20時）歐洲人工智慧(AIFS)模式，台灣東方海面則另有一熱帶擾動，但各國模式模擬仍在不斷調整、且差異很大，仍待後續觀察。

▼氣象署發布高溫特報，台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／氣象署）