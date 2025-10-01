8旬勇伯騎腳踏車「彰化衝花蓮」！鏟完泥婉拒志工床墊：睡紙板就好

▲彰化阿伯獨自騎乘腳踏車，前往花蓮光復救災。（圖／翻Threads／tibi_156）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣洪災發生後，大量志工與入當地協助救援，過程中發生許多暖心、熱血的故事。彰化一名高齡80歲的阿伯，得知光復鄉災民需要幫助，竟騎著巧踏車直衝花蓮，前往協助清淤，被志工發現以後，還婉拒對方提供床墊的一番美意，直言「睡紙板就好」，暖心的事件令人感動落淚。

這名志工在Threads上傳影片，指稱這名阿伯雖然高齡80歲，但得知花蓮災民需要幫助後，便騎著腳踏車從彰化出發，一路騎行到光復鄉，並且協助清淤工作，令人「感動到難以言喻」。

志工得知以後，立即拿著床墊找人，希望阿伯能夠躺在床墊上好好休息。不過，阿伯得知志工的來意，立即婉拒了好意，並稱自己「睡紙板就好」，讓志工感動不已，「這不就是最美的風景嗎？」

阿伯驚人的毅力受到大量討論，不少網友對此驚呼，「騎了幾天啊，不會從禮拜六開始騎的吧」、「伯伯是神神～居然是騎腳踏車去！好猛」、「天啊！繞了半圈台灣耶！騎腳踏車要騎多久啊」、「80歲阿伯騎單車到花蓮？榮登我最佩服的鏟子超人。」

對此，也有人給出解答，阿伯騎乘腳踏車的天數總共為2天。此外，也有網友詢問，是否有志工能夠協助阿伯搭車返家，別再騎乘腳踏車往返，畢竟路途太過長遠，相當危險。