生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

馬太鞍巨災內幕3／防災不力中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

▲一棟民宅矗立在淤泥中，搜救隊員則持續在附近尋找生還者。（新北市消防局提供）

圖文／鏡週刊

9月23日，強颱樺加沙由台灣南部鵝鑾鼻海域往西朝中國廣東前進，雖未直接衝擊台灣本島，但外圍環流夾帶的豐沛雨量，導致花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，6千多萬噸的洪水傾瀉而下。

回顧事發當天下午，馬太鞍溪堰塞湖水位在短短1小時內驟降33公尺，蓄水量減少3千7百萬噸，根據農業部林業及自然保育署推估資料，當時最大流量為每秒8千8百噸。隨後瞬間傾洩1540萬噸湖水。洪水攜帶滾滾泥沙奔流而下，15時30分更沖毀台九線馬太鞍溪橋，馬太鞍溪下游南側的堤防因此破損，洪流隨即湧入光復鄉市區。

馬太鞍巨災內幕3／防災不力中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

▲災區道路淤積嚴重，有志工協助清淤之餘，在毀損的車上休息。

黑色土石流如同猛獸，將市區淹沒成汪洋。汽車、家具、漂流木翻滾其中，甚至有人緊抱電線桿苦等救援，臉上寫滿驚恐。在民房2、3樓緊急避難的民眾，用手機拍下眼前的這一切，個個驚呼「太扯了」「太誇張了」。

相關影片在社群媒體、網路迅速傳開，第一時間有民眾誤以為這是發生在國外的舊影片，但熟悉的台灣腔告訴他們「這在台灣」。

災難過後的光復鄉一片狼藉，來自全台各地的「鏟子超人」自備工具，前進災區協助災民整理家園，引來大眾一片讚嘆，總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文紛紛發文感謝。

馬太鞍巨災內幕3／防災不力中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

▲受難孩童只能暫時在收容所棲身，等待能夠重返家園的那天。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，律師李明諭認為在這案件中，自然因素雖是主因之一，但責任焦點多半落在行政、防災體系的事前準備與事中應變上。要問「誰的責任最大」，若中央或地方政府在監測、警戒、撤離、工程處理等方面有明顯違失，致使潰決損害加重，則有國家賠償責任成立可能。

馬太鞍巨災內幕3／防災不力中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

▲針對撤離的預警機制及執行，不管是中央或地方恐都得檢視改革，以防悲劇再發生。（消防署提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰決，是一場大自然與人力制度間的博弈。專業判斷雖然盡力，但在時間、人力與資訊受限的情況下，仍無法避免悲劇。面對越來越頻繁的極端氣候，台灣能否建立快速、準確、跨部會整合的應變機制，將決定下1次災難來臨時，是重蹈覆轍，還是成功避險。從堰塞湖到潰壩，從撤離爭議到政治角力，這一切都讓社會看到一面鏡子，映照出防災體系的脆弱，也提供未來改革的方向。


09/30 全台詐欺最新數據

中央、地方「誰的責任大」　律師點出受災戶申請國賠機率

