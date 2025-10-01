　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

▲花蓮出現了多輛掛著「和碩」字樣的工程車隊進入災區協助清淤。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

受到颱風暴雨影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創了花蓮光復鄉，救災行動進入第9天，上週教師節連假期間，10萬鏟子超人趕來協助救災清淤。隨著天氣轉熱，清淤行動更顯困難，急需大型機具與工程車協助。今（1）日災區出現了多輛頭掛著「和碩」字樣的工程車隊進入災區，協助災民清理家園。原本只想低調幫忙的童子賢受訪時表示，因主管機關說要管制，車上需掛上派車救災單位名字，此事才因此被迫曝光。

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

▲據了解，這群工程車隊是由花蓮子弟和碩董座童子賢奔走調度而來。（讀者提供，下同）

為了協助花蓮光復鄉災民早日恢復正常生活，上週10萬鏟子超人前進花蓮協助清淤，但隨天氣轉熱，淤泥乾涸後，越來越難清理。今日光復災區出現了車頭掛上「和碩」布條的工程車隊進入災區，包括了14台小山貓、抓斗車、清運車、掃地車等重型機具與工程車協助災民清理家園。

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

據了解，這群工程車隊正是由，出身於花蓮的和碩董事長童子賢，積極奔走協調、動員友好包商，緊急從各地調來的。尤其是看到在電視上看到光復鄉東富村（阿陶莫部落）災情慘重，又欠缺年輕人協助，童子賢二話不說，立刻派遣工程車隊進駐東富村協助清理。

和碩工程車隊災區清淤照曝光　一原因讓童子賢想低調都不行

▲和碩派出14台小山貓、抓斗車、清運車、掃地車等重型機具與工程車協助災民清理家園。（讀者提供）

其實在光復受災的隔天，童子賢就與和碩團隊討論要如何協助災民，除了由公司捐款新台幣2,000多萬元外，更透過多個公益與慈善團體直接救援災民外，童子賢本人更憂心，除了短期救災外，中長期持續協助災民的資源必須不間斷，但為了避免外界模糊焦點，對於個人捐款金額，童子賢並未對外公開。

這次和碩車隊出現在災區救災被網友拍下，並提供給本刊。本刊也詢問童子賢本人，向來低調行善的他苦笑的說「這些布條是主管機關為統一管理，而要求張貼，讓我們想低調都不行。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鏡週刊和碩童子賢救災

