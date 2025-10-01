台南藍營急喊：花蓮救災缺「鏟子移工」　籲中央鬆綁法規助重建

▲台南市議會國民黨團呼籲中央鬆綁移工法規，讓「鏟子移工」投入花蓮救災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮堰塞湖潰堤救災持續進行，台南市議會國民黨團1日在勞工局工作報告中，再度向中央喊話，強調花蓮災區急缺「鏟子移工」接棒救災，呼籲政府儘速鬆綁移工變更工作場所的相關規定。

國民黨團指出，丹娜絲颱風重創台南沿海地區時，就曾因屋頂毀損嚴重找不到人力修繕，當時黨團即建議中央開放移工投入協助。雖然中央事後放寬「營造業移工」可參與救災，但其他行業移工依舊受限，導致合法外勞即使具備鐵皮屋搭建等專業技能，仍無法協助災後重建。

藍軍議員林燕祝表示，如今花蓮災情與台南不同，當地救災需要各類人力支援，「鏟子超人」志工們在連假期間踴躍投入，但假期結束後多已返崗上班，花蓮災區出現人力缺口。她呼籲中央「務實面對現況」，立即鬆綁法規，讓移工力量能及時投入救災。

王家貞強調，營造廠商願意釋出移工參與風災修繕，中央就曾因應開放，「既然有先例，就應該更進一步擴大放寬」。尤榮智則舉例，台南災後修繕平均每戶金額動輒70萬元，若沒有移工支援，弱勢家庭根本無力負擔。盧崑福、蔡育輝也分別針對都更釘子戶問題、外送平台勞安爭議，要求市府和中央正面回應。