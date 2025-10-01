　
    • 　
>
政治

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

▲▼馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉災後第七天，災民在眾多志工國軍的投入下積極重間家園。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

針對外界無端造謠指控農業部、經濟部及內政部就花蓮馬太鞍堰塞湖處置有違失一事，行政院發言人李慧芝今（1日）表示，相關部會都已一再重申馬太鞍堰塞湖處置時序，行政團隊持續全力協助災區復原重建，此時需要的是大家一起幫助光復，而非政治口水。

李慧芝表示，第一，樺加沙颱風在9月18日生成，20日轉為中度颱風，21日上午氣象署8點30分發佈海上颱風警報後增強為強烈颱風，中央災害應變中心就在當日下午3點召開應變會議，依據氣象署提供之雨量預報，內政部、農業部、花蓮縣政府、陽明交大及台大專業團隊討論後共同決議，以最高規格進行預測、擴大警戒及疏散撤離範圍、調高預計撤離人數，外界所稱「規劃上違背專業」、「一紙通知就要求全面撤離」等語完全背離事實與常識。

第二，李慧芝說，中央災害應變中心在21日第三次工作會報後即發出通報單轉達劉世芳指揮官裁示，由中央提供需疏散撤離之 1800 戶門牌號碼，並由國防部提供協助，於次日風雨較小前執行異地或垂直預防性疏散撤離 。接著隔日早上8點更發出紅色警戒，要求強制撤離，盡力保全範圍內居民。

李慧芝強調，依據《災害防救法》第4條與第24條規定，地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。

至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，是否能在樺加沙颱風到來前完成處置？李慧芝表示，國內專家團隊都有評估、也有說明，這個堰塞湖位處深山，人、車都難以抵達，無法在短時間內降低風險，因此政府持續監測並疏濬河道，盡力減低災情。相關議題水利專家都有解說，建議各界可以參考。

李慧芝重申，經濟部也已一再說明，開口堤是台灣河川常見的設計，其設計目的在於減緩洪水的衝擊。而光復地區開口堤，已於災前完成封堵。此次事件是在極端複合型土砂災害條件下，因洪水量大且夾帶大量泥沙，已超越堤防的高度，才造成後續災情。

李慧芝再度強調，行政團隊持續全力協助災區復原重建，此時需要的是大家一起幫助光復，而非政治口水。

09/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，目前為止已經造成18人死亡、6人失蹤、139人受傷，其中佛祖街政旺砂石場黃姓老闆娘截至10月1日下午，仍然失聯，附近保安寺廟方人員表示，23日下午3時許發生洪災時，除了趕著逃出寺廟，也試圖聯繫老闆娘未果，據悉，黃婦平時都很積極參與廟方活動，認購的供品都會捐給弱勢團體，為人相當有禮貌也很有愛心，目前搜救人員仍不放棄。

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊

149年保安寺遭埋！泥沙停在佛祖腳邊

馬太鞍溪橋重建拚2027年完工　交通部：採200年防洪標準

馬太鞍溪橋重建拚2027年完工　交通部：採200年防洪標準

花蓮夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

花蓮夫妻失聯9天　兒悲：只求帶爸媽回家

關鍵字：

颱風卓榮泰樺加沙花蓮堰塞湖李慧芝

讀者迴響

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

