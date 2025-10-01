處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

▲馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對外界無端造謠指控農業部、經濟部及內政部就花蓮馬太鞍堰塞湖處置有違失一事，行政院發言人李慧芝今（1日）表示，相關部會都已一再重申馬太鞍堰塞湖處置時序，行政團隊持續全力協助災區復原重建，此時需要的是大家一起幫助光復，而非政治口水。

李慧芝表示，第一，樺加沙颱風在9月18日生成，20日轉為中度颱風，21日上午氣象署8點30分發佈海上颱風警報後增強為強烈颱風，中央災害應變中心就在當日下午3點召開應變會議，依據氣象署提供之雨量預報，內政部、農業部、花蓮縣政府、陽明交大及台大專業團隊討論後共同決議，以最高規格進行預測、擴大警戒及疏散撤離範圍、調高預計撤離人數，外界所稱「規劃上違背專業」、「一紙通知就要求全面撤離」等語完全背離事實與常識。

第二，李慧芝說，中央災害應變中心在21日第三次工作會報後即發出通報單轉達劉世芳指揮官裁示，由中央提供需疏散撤離之 1800 戶門牌號碼，並由國防部提供協助，於次日風雨較小前執行異地或垂直預防性疏散撤離 。接著隔日早上8點更發出紅色警戒，要求強制撤離，盡力保全範圍內居民。

李慧芝強調，依據《災害防救法》第4條與第24條規定，地方政府為災害防救之主管機關。當災害發生或有發生之虞時，縣市政府及鄉鎮市公所應本於職權，依個案狀況判斷是否勸告或強制撤離，並妥善安置受影響民眾。

至於花蓮馬太鞍溪堰塞湖，是否能在樺加沙颱風到來前完成處置？李慧芝表示，國內專家團隊都有評估、也有說明，這個堰塞湖位處深山，人、車都難以抵達，無法在短時間內降低風險，因此政府持續監測並疏濬河道，盡力減低災情。相關議題水利專家都有解說，建議各界可以參考。

李慧芝重申，經濟部也已一再說明，開口堤是台灣河川常見的設計，其設計目的在於減緩洪水的衝擊。而光復地區開口堤，已於災前完成封堵。此次事件是在極端複合型土砂災害條件下，因洪水量大且夾帶大量泥沙，已超越堤防的高度，才造成後續災情。

李慧芝再度強調，行政團隊持續全力協助災區復原重建，此時需要的是大家一起幫助光復，而非政治口水。