台南推數位融入教學！　黃偉哲：打造因材施教弭平城鄉差距

▲台南市舉辦數位融入課中差異化教學分享會，國中小教師交流實務經驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐「讓每個孩子在每堂課都有學習」的教育願景，台南市政府教育局10月1日在紅瓦厝國小舉辦「114學年度數位融入課中差異化教學期初分享會」，邀集國中小教師現身分享，交流如何透過數位工具打破「有教無類，卻難以因材施教」的困境，協助學生找回學習自信與笑容，推進適性教學成果。

分享會首先由國立台南大學研究團隊報告數位融入課中差異化教學的研究成果。研究指出，這種模式能有效因應學生的個別差異，優化教學效率，並提升學習動機，展現數位教育在課堂應用上的成效。

市長黃偉哲表示，台南市積極推動教育改革，持續提升學生的核心素養。他強調，數位融入課中差異化教學是未來教育的趨勢，能讓教師即時診斷與回饋學生學習狀況，更兼顧不同程度與需求，提供適性化支持。他也期許透過民間資源的合作，進一步縮短城鄉差距，確保每位孩子都能均衡發展。

教育局長鄭新輝指出，除了教師專業知能，市府也積極推廣數位平台應用。今年暑假已舉辦「數位融入課中差異化教學」實作工作坊，協助轄內高中小校長與督學熟悉TPACK數位教學模式。10月起更規劃22場研習，讓教師能更深入體驗數位平台於課堂的實際運用，帶動新世代的學習模式。

教育局統計，自108學年度起，南市逐步推動數位融入教學，112至113學年度更獲頒全國首座「適性教學績優縣市」。數據顯示，學生在此教學模式下，學習動機、課堂參與度明顯提升，學業成績也呈現穩定進步，足見南市在教育改革上的積極與前瞻。

教育局表示，未來將持續投入資源與培訓，建立專業社群，鼓勵教師創新教學，推廣差異化教學成果至全市，讓更多學子受惠，並在適性的學習環境中茁壯成長，迎向更美好的未來。